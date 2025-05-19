散裝航運掀新一波漲價潮 裕民、慧洋、新興等可望受惠

貨櫃搶運效應外溢，散裝艙位吃緊。美國總統川普積極促成俄烏和談，帶動市場對戰後重建商機預期，加上美中關稅停戰後，全球港口壅堵疑慮爆發，散裝海岬型報價兩日大漲逾兩成，全球航運運力吃緊，從貨櫃輪外溢至散裝航運。

貨櫃大搶運下，美中港口壅堵問題持續擴大，加上俄烏和談出現和平曙光，兩大力道助攻下，散裝航運繼貨櫃海運之後，出現新一波搶艙情況，導致運價大漲。業界點名，裕民（2606）、慧洋（2637）、新興（2605）、中航（2612）、正德（2641）、四維航（5608）等航商都可望率先受惠。

代表散裝船運價走勢的「波羅的海乾散貨指數」（BDI）連兩日大漲，上周五（16日）收1,388點，上漲83點，漲幅達6.36%；主要受海岬型指數（BCI）牽動，BCI於15日收1,771點，漲123點，漲幅7.46%；16日收2,018點，大漲247點，漲幅達13.95%，兩天漲幅逾21%。顯見需求與搶運情況激增，推升報價。

圖／經濟日報提供

據了解，目前散裝搶艙問題主要來自美中關稅戰休兵90天後的「全球塞港」效應，還有俄烏戰爭停火、和談後，重建商機大舉出籠。這兩大關鍵因素齊發，將導致散裝航運也出現艙位難求的窘境，因此相關業者提前搶艙因應。

國內指標貨櫃業者指出，由於近幾天啟航的貨櫃輪，估最快約一個月到45天內運抵美國東西兩岸，換言之，美國港口（西岸）大約在6月中旬前就會看到塞港情況。

值得注意的是，由於中國大陸是原物料、大宗物資的接收大國，近期又遇到散裝疏運旺季，而在美中關稅休兵確認後，最新傳出近日大陸港口已有塞港問題，散裝調度將直接受到影響，而導致艙位吃緊、運價應聲向上。

業內認為，除了塞港導致的艙位調度問題，俄烏戰事趨緩也為重建商機再度帶來正面效益，業界指出，由於俄烏雙方已初步同意交換戰俘，是雙方交戰兩年以來的最好開端。另外，若川普主導的俄烏停火繼續向前推進，重建商機將引爆散裝另一波大漲勢。

川普在其社群媒體上發表談話，他說，將在星期一（美國時間19日）上午10時與俄羅斯總統普丁通話，通話主題將是停止戰事。然後，他將與烏克蘭總統澤倫斯基通話，希望這將是一個富有成效的一天。



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