新亞建設擺脫低谷 連兩年獲利
新亞建設（2516）在董事長鄒宏碁、新總座賴調燦努力調體質下，透過合理毛利率工程案、民間工程承攬雙管齊下，讓公司連兩年獲利；今年在十項工程完工、入帳下，有望打消累虧，正式擺脫低谷。
新建前些年公共工程因選案條件不成熟，導致長天期專案軌道工程虧損，加上近年工料大漲，讓新建吃了不少苦頭。
惟在教育界出身的董座鄒宏碁和新總座賴調燦2020年底上任後，共同為新建調整體質，2023年新建開始轉虧為盈，去年稅後純益達2.19億元、年增25.9%，每股純益達0.97元，惟因累虧尚未完全打消，因此去年獲利無法配發股利。
不過，展望今年，因有十項工程完工，不僅營運持續轉強，更可望完全打消累虧近6億元，營運有望正式脫離谷底、邁開不乏向前進；新建總經理賴調燦分析，近年因工料雙漲，公共工程不斷流標，政府工程標案改採價格合理的「最有利標」，加上新建承攬工程轉往工期相對較短的公共工程接案，且以毛利率為優先、不以衝量為目的，搭配擴大民間工程案接單、都更或危老改建案，以及自地自建案，雙管齊下，讓新建走出低谷。
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