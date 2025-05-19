台泥永續效益…磁吸投資者

台泥（1101）率國內企業風氣之先，近兩年已開始在股東會年報中發布「減碳增綠」永續財報，專家預期，這樣的做法將是全球大趨勢，也同步讓企業投資者看到「永續效益」，換言之，讓投資者能在綠色投資中看到黃金。

專家表示，今年起所有上市櫃公司都須強制發布永續報告書，但是永續報告書是寫給「利害關係人」看的內容，當愈來愈多企業投入永續發展活動時，投資人如何從這些永續活動來判斷其資本市場價值？已成為大家關心的議題。

台泥引用「Global Market Insights (2024)永續金融市場報告」指出，2024年全球永續金融市場規模已達5.87兆美元，並預期至2034年將以年均複合成長率19.8%擴張，去年台灣發生花蓮大地震、今年緬甸大地震、與極端氣候災害如洪水、野火與颶風，都造成經濟重大損失，反而加速資本市場將資金流入更具抗災及氣候韌性的基礎設施、潔淨能源與永續資產。

勤業眾信永續發展服務負責人陳盈州表示，金管自2023年8月發布「IFRS永續揭露準則藍圖」後，要求自2026至2028年起分三階段要求上市櫃公司應揭露符合IFRS永續財報，並自2027年起正式上路，「這是強制性規定」，證交所及櫃買中心已陸續進行宣導及協助，相信其他更多企業已在積極準備文件。

專家認為，如何將企業的永續行動，都能轉換為財務數字，部份涉及到專業鑑價及認可，台泥率先撰寫的報告，讓國內外投資法人將其視為重要參考指標，未來企業永續行為，將愈來愈容易做為量化評估重要依據。