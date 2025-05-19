新建經營權大戰一觸即發 發動公開收購的國統提名三席候選人

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
新亞建設董事長鄒宏基。記者朱曼寧／攝影
新亞建設董事長鄒宏基。記者朱曼寧／攝影

6月11日舉行股東會的新亞建設（2516），九席董事全面改選，惟股東會前夕、已瀰漫著經營權之爭煙硝味，觀察最新董事改選名單，3月底發動公開收購的國統，已提名三席，經營權大戰一觸即發。

觀察新建最新公布2025年前十大股東持股，國統、三洋實業背後大股東的鴻鋌集團洪鴻章家族，已透過洪鴻章個人、洪鴻章配偶暨三洋實業董事長蔣玉蓮、洪鴻章其姊暨國統董事長暨總經理洪雅滿拿逾兩成股權。

據新建最新董事改選名單顯示，股權逾二成的洪鴻章家族、按照持股比率應有兩席提名，但九席董事改選中，卻已拿下兩席董事和一席獨董、總共三席董事提名，董事改選名單不僅瀰漫著新建經營權之爭煙硝味，更宣告經營權大戰一觸即發。

目前洪鴻章家族三席董事提名，包括擔任國統董事的潘仁治、國統副總經理黃富貞，以及獲獨董提名的光洋科獨董高峯祈；新建則有六席董事提名，除了新建董事長鄒宏基、鄒仁斌家族外，值得注意的是，還有長年擔任新建董事的台光電董事長董定宇、徐徵祥，以及獨董李世榮、姜茂林。

據國統今年3月下旬公告表示，國統陸續透過公開市場取得新建逾5%股權，將依法提名董事，主要希望透過加入新建董事會，能結合國統的水利工程專長與新建的土木工程能力，形成「強強聯手」優勢，公司亦將基於尊重專業之理念，盼雙方創造共好共贏局面。

來自南台灣的洪鴻章家族已成功併購國統、三洋實業兩家上市櫃公司；值得注意的是，這次國統公開收購新建持股表明，公司「取得股份之股權行使計畫」為「擬提名及競選董事、獨立董事」，並在「預計一年內再取得股份之數額及方式」、且「依實際投資執行情形評估由集中交易市場買進」，顯見國統不僅入主新建董事會，還可能繼續買進股票。

事實上，國統先前不乏與其他業者合作的紀錄，包括專事環境保護工程的山林水，以及營造廠中工，如2024年台南海淡廠一期統包工程，就與中工合作，惟兩造僅合作、未入股，顯示國統對新建公開收購案更具有「策略性意義」。

據國統公告，從自2024年7月30日起至今年3月17日共砸約1.96億元取得新建11,368張持股，平均每股成本約17.23元；而最新國統公告顯示，自今年3月25日至4月23日再取得新建2,312張持股，每股成本約17.43元；總計去年7月底至今年4月23日，國統已砸下約近2.39億元拿下新建13,680張持股，持股占比已從今年3月中的5.02%、拉高至約6.05%。

國統 股東會

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