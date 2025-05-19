調稅議題影響 進口車買氣也不樂觀

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車市場近期飽受「調降貨物稅與關稅」的議題影響，大幅衝擊買氣，進口車也慘兮兮。部分進口車廠預告買氣不樂觀，甚至向原廠回報說，因為「稅務」相關疑慮，讓消費者縮手，只能先度小月。

消費者與車商普遍都預期政府終於將調降貨物稅，由於茲事體大，即使最重視賣車的業務代表也很難說服顧客簽下訂單。SKODA甚至將貨物稅與關稅的相關議題回報歐洲原廠，預告今年的銷售恐將因而受到影響。

在接收到原廠詢問如何協助的資訊時，台灣有進口車廠說，除非可以承諾顧客，如果貨物稅降稅，可以將貨物稅的差額補給顧客，否則很難讓顧客這時候願意買車。但畢竟涉及的金額可觀，而且充滿不確定因素，相關業者難以執行，這也使得車商難以使力。業者同時也擔心，如果之後貨物稅真的降下來，這段時間進口，但還沒有銷售出去的汽車，屆時貨物稅要如何認定，也將是另一個問題。

貨物稅 車商 進口車

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