國產車銷售熄火 旺季不妙 業者普遍認為今年成效堪憂

國產車銷售不妙，夏季競賽罕見冷清清。傳統旺季的6、7月，車廠夏季競賽近期開跑，不過，國產車廠從當前成效來看，普遍認為「今年成效堪憂」，可用「熄火」來形容，將影響今年車廠第2、3季業績，拖累全年營運表現。

裕隆（2201）集團、和泰車（2207）、三陽（2206）各家國產車廠，以及進口車品牌全面都受到降稅議題影響，4月市場氛圍已趨冷清，5月汽車市場更是買氣急凍。

業內人士指出，近期加碼促銷也無法提振車市買氣。業界看淡5月車市，即使業者推出高額零利率、購車送家電、保固，甚至降價促銷等平時少見的促銷條件，5月汽車市場仍然一片慘淡。業內認為，夏季競賽的成果若不理想，恐衝擊車市全年掛牌量，至於相關廠家是否再度下修掛牌數字，更是備受業界矚目。和泰車日前下修4月掛牌量，目前看來5月仍不妙，6、7月成績若不理想，則上半年車市成績單將不好看。

圖／經濟日報提供

據了解，在貨物稅與關稅降稅的議題下，車市買氣急凍，即使進入傳統旺季的夏季競賽，各家車商都發現贈品難以刺激買氣，消費者紛紛觀望等待貨物稅調降，緩購潮影響下，車商看淡今年車市，除了貨物稅問題底定，在此之前，車市買氣恐怕難以復甦。傳統5月開始的國產車廠促銷活動「夏季競賽」，一直到農曆7月民俗月之前，因為車商的夏季競賽是車市僅次於年初過年前的年度旺季，若表現不佳，則將拖累全年業績。

今年情況特殊，在降稅議題造成緩購下，國產車廠普遍認為，夏季競賽「今年成效堪憂」。主要是17%的貨物對於高總價的貨物稅而言，金額相當可觀，動6六位數的差價無法忽視，讓有意購車的消費者寧可等到貨物稅降稅問題底定才買車。

業者私下透露，畢竟貨物稅影響的金額相當高，車商再怎麼促銷，也比不過稅額。只是政府釋出貨物稅將降低的消息之後，若不在短期內定案，對車市的衝擊恐怕很難有解。

業者指出，貨物稅調降的消息大幅影響車市，甚至可以用「熄火」兩字形容，整個市場買氣急凍。調降貨物稅對於產業是好事，但在定案之前卻對整個市場造成衝擊，業界希望政府早日定案，以減少對產業的影響。