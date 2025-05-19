經濟選書／看懂匯率 看懂世界經濟

喝完一杯早晨咖啡後邁開腳步，搭上捷運開啟上班族通勤之路。在捷運上用手機查詢昨天夜裡美股表現，確認前不久剛買的蘋果（Apple）股票是漲是跌。中午休息時間到公司附近的麥當勞買個午餐，邊吃邊搜尋最近想買的運動鞋款，發現最便宜的價格立刻下單（直接從國外網站購買）。下班後回到家，看了嚮往的國外旅遊資訊後進入夢鄉。

前面這段描述可能是許多人的日常生活，雖說如此，大家平時卻不太會特別提起「匯率」，只在媒體以「匯率狂升、經濟危機」斗大標題報導時，才會稍微關心一下匯率，然後很快又會忘記。

匯率一詞總是不經意地浮現在我們的腦海裡，其實在大家的生活中，許多事情都與匯率有密切關係。咖啡的原物料是咖啡豆，業者進口咖啡豆時如果匯率變動，就會影響咖啡價格。投資人買國外股票時，股價與數量會受匯率影響，報酬率也同樣會因匯率而異。麥當勞漢堡美國總公司決定在海外投資時，匯率是重要變數。在國外網站直接下單訂購運動鞋時，價格與匯率有直接關係；要去國外旅遊兌換外幣，匯率也非常重要。

與匯率有關的議題層出不窮。在韓國有不少投資人購買銀行或證券公司銷售的海外基金，卻因匯率變動遭受龐大損失，造成金融圈人心惶惶。美國聯準會公布的利率決策經常讓外匯市場不平靜，北韓試射飛彈、烏克蘭與中東戰火，國際政治局勢動盪也會表現在外匯市場。多虧有這些事件讓大眾注意到匯率問題，生活中開始有以匯率為主題的研討會與講座吸引人群，網路上談論匯率的YouTube影片也獲得很高點閱率。

匯率像一張巨大魚網，網住各種經濟活動。如果能學好匯率，不但能更懂經濟，也能掌握更多帶來經濟利益的機會。匯率隱含資訊遠多於成長率、物價、利率、股價等其他經濟指標，用剝洋蔥的方式探討匯率，不僅能看到經濟表徵，還能看透經濟的本質。（摘自《一本書讀懂匯率》，商業周刊╱出版）