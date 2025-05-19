數位行銷／善用異業結盟創造績效

近期美國總統川普祭出對等關稅，置身劇烈變動的全球商業環境中，數位行銷人面臨著前所未有的挑戰。過去單一通路的行銷策略已不再奏效，取而代之的是多平台、多技術與多通路的全面整合。企業要因應詭譎多變的局勢，可聚焦以下三大關鍵策略。

一、通路裂解：從自媒體到聯盟夥伴的流量共振

企業僅靠自身的官網或社群媒體已不足以取得流量，必須學會擴展通路、建立聯盟夥伴關係，將其他品牌的自媒體納入整合行銷體系。資深行銷顧問李昭弘舉例，像是全聯、統一等大型零售品牌提早布局，已成功將門市與社群媒體布建成廣告平台，協助夥伴企業開發新流量的同時，也為自身創造新的營收模式。

此外，異業聯盟策略還能有效擴大品牌影響力。生活用品品牌透過與旅遊業者聯合舉辦產品體驗活動，將用戶社群拓展至旅遊客群，提升品牌曝光度並建立新的潛在顧客池。

他進一步分析，企業該如何有效建立聯盟夥伴關係？

1.找對夥伴：選擇擁有相似或互補目標受眾的品牌進行合作，避免純粹追逐曝光而忽略品牌形象的一致性。

2.內容共創：與夥伴品牌共同設計具有雙方特色的內容，並透過雙方自媒體進行聯合發布，擴大觸及範圍。

3.數據共享：通過數據互通互聯，雙方品牌能夠更精準地鎖定受眾，並根據行銷效果進行策略調整。

二、流程檢視：導入AI協作的行銷轉型

生成式AI徹底改變數位行銷的底層邏輯。李昭弘表示，企業若想快速導入AI技術，不妨從現有業務流程檢視開始。例如：

1.企業可將新聞稿或社群貼文，利用AI技術自動轉化為影片腳本，並透過虛擬主播生成影片，構建24小時不中斷的影音頻道。

2.中小企業預算有限，可聚焦於短影音製作。透過AI技術的輔助，不僅能自動生成產品展示影片，還可根據用戶行為數據自動調整影片素材，實現廣告效果。

3.旅遊業者將行前說明會、即時報價等繁複流程交由AI工具來完成，讓導遊和業務專員得以將時間投入在更具價值的顧客服務上，進而提升整體的銷售轉化率。

三、以人為本：重塑顧客體驗的效率與溫度

在數位行銷的轉型過程中，企業雖可藉由AI客服降低人力成本。舉例來說，某旅遊品牌將購買產品的用戶進行分群，針對過去購買高單價產品的顧客，透過AI自動推送專屬優惠。同時，行銷人員可基於AI篩選出的潛力用戶，撰寫個性化EDM，強化品牌溫度感，達到二次推廣效益。

李昭弘表示，企業可以透過故事化內容、互動式郵件及個性化推薦三步驟，讓傳統的EDM傳遞品牌溫度。當市場巨浪一波波襲來，品牌若想穩定獲客，必須重新檢視行銷策略，靈活應對通路裂解與AI技術的應用趨勢，並透過提升顧客體驗，來實現品牌長期增長。對行銷人而言，這不僅是一場技術升級，更是一場觀念轉型的戰役。

（作者著有《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》）