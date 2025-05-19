友善環境 創造卓越／保障勞動人權 企業永續關鍵

隨著全球性ESG浪潮的興起，勞動人權已經成為全球企業永續發展社會共融面的核心議題，在當今高度競爭的全球經濟環境中，保護勞動者的權益不應僅被視為企業道德責任，而應當作為促進企業永續成功的關鍵。

回顧國際人權議題發展的緣起與脈絡，本文介紹全球化下的勞動人權議題內容，及國際勞動人權主要趨勢與方向，評析台灣企業人權管理當前的挑戰與國家政策，最後提出企業因應企業人權挑戰的策略建議，供讀者參考。

全球化的勞動人權

在全球化和技術進步背景下，國際勞動人權議題已成為全球經濟的核心關注點。勞動人權的保障不僅是基本人權的體現，更是推動全球永續發展的關鍵要素。隨著國際勞工組織（International Labour Organization, ILO）和聯合國持續努力，國際社會愈來愈認識，保障勞工基本權利是推動社會公正和經濟發展的必要條件。

在全球供應鏈日益複雜的今天，跨國企業在勞動人權保障方面承擔著更大的責任。無論是製造業工廠工人，還是服務業基層員工，他們的工作環境、薪資、職業健康和安全保障都成為企業應該留意的重點。全球投資者和消費者不斷要求企業承擔社會責任，不僅關注企業盈利，還要確保其業務不違反勞動者基本權利。

伴隨著氣候變遷、數位化轉型等全球性挑戰的出現，勞動人權問題也隨之變得更加複雜和多樣化。在這種背景下，企業如何順應國際勞動人權的新趨勢，並採取具體的行動來保護勞工權益，成為能否在全球市場中保持競爭力的關鍵因素。

勞動人權的概念源自於20世紀初，由國際勞工組織ILO建立。ILO作為全球主要的勞工標準制定者，致力於確保勞動者享有安全、尊嚴的工作環境，其所制定的八大核心公約，包括禁止強迫勞動、消除童工、禁止歧視和促進集體談判等，為全球勞動者權利提供了基本框架。這些標準得到了許多國家政府的認可和遵循，成為跨國企業運營中必須遵守的基礎。

然而，隨著全球化的推進，跨國企業在不同國家的業務活動，往往會面臨不同的勞動標準和法律規定。在某些發展中國家，由於法規不完善或執行不力，勞動者的權益容易被忽視或侵害。例如，在全球供應鏈中，存在許多剝削性勞動、童工、強迫勞動等問題。這些挑戰促使國際社會呼籲跨國企業，加強在全球範圍內的勞動人權保護，並對供應鏈中存在的人權問題承擔更多責任。

這些背景形成了當前全球對勞動人權的共識，顯現出企業不僅僅是追求利潤的經濟實體，更是維護和促進基本人權的重要參與者。企業必須建立系統性的人權政策，確認其業務運營符合國際標準，並確保供應鏈中的勞動者享有基本的工作權益。

跨國企業指導原則

回溯國際上針對跨國企業的人權責任框架，1976年經合組織推出《跨國企業指導原則》（OECD Guidelines for Multinational Enterprise），開始強調企業應遵守法律，尊重國際標準，並採取負責任的企業行為，包括遵從人權、勞工標準、環境保護和反貪汙等。

《聯合國工商業與人權指導原則》於2011年通過，提出了「保護、尊重和補救」三項原則，強調國家和企業在人權方面的責任和問責標準最具代表性。該指導原則的三大支柱包括：

一、國家保護義務：國家尊重、保護及實現人權與基本自由之現有義務。

二、企業尊重人權：企業遵守所有可適用法律及尊重人權之責任。

三、提供有效救濟：受害人於權利受損時，可獲得適當且有效之救濟，及國家與企業均應提供有效之救濟制度。

此指導原則已成為跨國企業實踐中的重要指南，許多公司已經開始將這些原則融入其企業社會責任（CSR）及環境、社會及治理（ESG）策略中。2024年5月24日歐洲議會正式通過歐盟《企業永續盡職調查義務指令》（CSDDD），此為歐盟首次將《聯合國工商企業與人權指導原則》納入其法律體系，強制要求大型企業於營運活動中應尊重環境與人權，為負責任商業行為（OECD Responsible Business Conduct）立下重要里程碑。

（作者是中華民國無任所大使／台灣能源永續研究基金會董事長）