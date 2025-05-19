點子農場／當畫廊成為品味資本教室…

畫廊朋友邀我合作，為收藏家定期開設講座談藝術投資。「這主題太多人談了，而且兩面不討好」我說，藝術家和收藏家會覺得談錢很俗氣，可以把這課程設計成「品味資本教室」。這樣可以提升畫廊的品牌高度，也能更貼近市場需要，用「品味」來談收藏，用「資本」來談品味。

把畫廊變成一間「品味資本教室」，讓藏家透過藝術、酒、書、談話與空間，進行一種文化資本的再鍛鍊，並在其中緩慢建立屬於自己審美與選擇力的判準。

品味資本是一個人所累積的審美能力與風格選擇力，它能被辨識、被尊敬、甚至被交換與投資。一生鑽研文化資本的大師布赫迪厄說過，文化資本是階級再製的重要工具。在這個超過度資訊與標準化商品充斥的時代，「品味」成為新的分眾標籤，誰能做出有風格、有感知、有深度的選擇，誰就能在這場審美經濟裡脫穎而出。

「品味」早已不是情趣問題，而是資產問題，是決定一個人能否進入某個社群、某個市場、甚至某種未來的關鍵能力。品味資本，是新的信任機制，是文化的「信用評等」。

我們正在進入一個「品牌品味化」與「生活策展化」的年代。醫師比的不只是技術，還是診所的風格。建築師的作品若沒有美學敘事，很難出圈。投資人不只是看財報，也看創業者的敘事風格與品味判斷。甚至，一位總統候選人的IG排版，可能比政策更讓選民有記憶點。

這是品味作為「社交語言」、「風格表態」與「文化識別」的全新社會情境。我稱之為「品味資本競爭時代」。你說什麼其實沒人記得，但你怎麼說、你選擇什麼、你拒絕什麼，這些都會成為你在他人心中被標記的關鍵。品味，已經是競爭力，而不是裝飾品。

日本當代藝術家村上隆憑藉「超扁平」風格，橫跨藝術、時尚與潮流界。他與Louis Vuitton的聯名讓品牌進入更年輕的文化圈，也讓自己變成全球文化符號。他經營自己的畫廊，成為風格的策動者與市場創造者；丹麥透過教育、城市設計、美學政策與國家品牌形象輸出，打造了一套完整的「生活即設計、設計即品味」敘事。以上這些故事說明了，從個人到國家，都是品味競爭力的戰場。

當「品味資本」已成為新的文化貨幣，我們便需要一套衡量與建構它的工具。這也是我目前正與幾位文化學者、品牌顧問、設計經理人合作推動的一項計畫：品味資本指標平台（TCI：Taste Capital Index）。

這個平台將建立一套可視化的「品味價值結構圖」。對一位創作者來說，他的品味資本可以從「風格成熟度」、「敘事一致性」、「文化共鳴力」等面向來評估。這平台將來可結合數據視覺化工具、問卷系統、KOL評議與風格分析模組，未來更可成為文化評鑑、品牌顧問的重要參考工具。

畫廊不只是賣畫的地方，更是訓練風格辨識、文化選擇與美學策略的學校。而這所學校裡最大的價值，是品味資本的生成與流動。讓人們在這裡看懂一件作品、喝懂一杯酒、讀懂一段人生，並開始對自己的審美選擇產生自信與方法。畫廊就不只是幫他們買進一件作品，更是幫他們買進一個升級版的自己。（作者是點子農場創新顧問公司執行長）