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英濟旗下超棒生技工廠開幕 劍指保健食品市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

系統整合暨製造英濟（3294）旗下關係企業超棒生技18日舉行旗艦工廠開幕典禮，正式宣告全素食保健食品自有產線落腳高雄小港，並標誌著南台灣生技產業布局進入嶄新階段。

超棒生技為專注於素食保健食品原料研發與製造的生技企業，長期致力推動「綠色、創新、安全」三大核心理念。英濟指出，本次高雄旗艦廠總投資額高達4億元，廠區規劃逾兩千坪，全面導入高規格無塵室與智慧化自動產線，潔淨等級接近藥廠標準，並具備生產液劑、錠劑、膠囊、粉包、發泡錠、液型袋等多元劑型能力。

英濟總裁徐文麟表示，公司不只是在蓋一間工廠，而是為整個台灣的生技產業注入新動能，隨著高齡化與健康意識抬頭是大勢所趨，純素食市場更是全球未來的關鍵藍海，而此次投資正是因應這波綠色浪潮的戰略布局，有助於挹注公司業績成長。

超棒生技董事長鄭惠元指出，這座工廠不僅是公司深耕十年的成果，更是邁向下一個十年國際化與自有品牌發展的關鍵平台，期許這座智慧化廠房成為南台灣最具前瞻性的保健食品製造基地。

英濟今年前四月營收9.7億元，年減29.8%。據悉，超棒生技位於高雄的旗艦工廠落成後，預計可創造80個在地就業機會，並結合高雄在地人才資源與物流優勢，深化台灣健康產業鏈整合與出口競爭力，同時挹注英濟業外收入成長。

保健食品 生技產業 素食

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