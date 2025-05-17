兆豐產險號召百位志工 啟動高雄植群復育計畫

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險去年與臺灣山林復育協會合作，簽訂高雄淺山天然植群復育計畫，進行在地原生苗木培育。今年陸續啟動階段性計畫，於國際生物多樣性日前夕兆豐產險號召兄弟公司兆豐銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐投信、兆豐資產管理公司等超過百名志工，前往高雄半屏山進行天然植群復育，補植約300棵苗木，啟動南部淺山天然植群復育第一步。

17日由兆豐保險董事長梁正德、林業保育署屏東分署分署長楊瑞芬、內政部國家公園署國家自然公園管理處處長張登文、高雄市政府農業局局長姚志旺、臺灣山林復育協會執行長蔡智豪，帶領5個單位的志工，登上半屏山瞭望台的造林地，在去年種植的苗木周邊孔隙棲位，種下高雄淺山的原生種植物。

高雄淺山大多屬高位珊瑚礁環境，森林因長期開墾而受到嚴重破壞，導致現地缺乏許多應出現的樹種，為恢復淺山植群的原樣貌，台灣山林復育協會攜手林業及自然保育署屏東分署、國家自然公園管理處、高雄市政府農業局、兆豐保險合作舉辦復育計畫，透過植群復育解說、宣導復育的重要性、認識原生種苗木、確認補植植穴位置、分組補植等流程，讓志工們對復育觀念有更進一步的認識並向下扎根。

梁正德表示，這是兆豐將愛地球護山林計畫從中部延伸至南部的重要里程碑，藉由公部門、企業及社會團體三方協力，由臺灣山林復育協會培育在地原生種苗木，無償提供給公部門，結合政府力量、企業資源及影響力，推動森林復育及都市生態綠化，維持環境永續平衡。

楊瑞芬表示，半屏山是北高雄都會區生態廊道的重要節點，惟半屏山早期為石灰岩採礦區，停採後為快速綠化而種植大量銀合歡，壓縮原生植物的生長範圍，兆豐保險志工們的參與，可大幅提升復育行動的效率。

蔡智豪指出，半屏山與壽山的復育區已累計種植超過40種共6,000株樹苗，此次為高雄都會區首次進行植群復育的行動，透過兆豐保險ESG資源的挹注，擴大協助高雄郊山的植群復育及都會區的生態綠化，讓高雄成為具有韌性的城市。