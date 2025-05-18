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隱形冠軍／凌嘉專注環保製程 邁向 ESG 願景

經濟日報／ 記者李珣瑛／台中報導

凌嘉科技策略長兼營運長洪鏗評表示，凌嘉專注於環保乾式製程，取代傳統使用化學藥劑的濕式製程。目標是協助客戶達成終端產品符合ESG的要求，並降低對於環境的汙染。

凌嘉科技的ESG願景是「Enabling Green and Smart Life（開啟綠色科技與智能生活）」，就是希望使用較環保製程的設備，除了能對環境保護能有所貢獻，也能讓產品更輕薄短小，讓消費者取得的終端產品也更環保且更智能。

邁向企業永續的過程中，凌嘉科技堅守的企業核心價值ICIC，是：誠信正直（Integrity）、信守承諾（Commitment）、卓越創新（Innovation），以及客戶信任（Customer Trust）。 除了產品專注在IC產業，內在的核心價值也專注在IC。

在有紀律的運作下，凌嘉早期設備交期需六個月，十年前已做到三個月交貨，現在最快一個月就可以出貨。對比國外的廠商，交期要長達一年。展現出凌嘉是一家經營腳步穩健，且具有前瞻性營運思維的企業。

凌嘉走過面板產業、太陽能產業、IC載板、PCB、消費性電子產品等產業景氣循環的挑戰，並從而提供對應的濺鍍或蝕刻設備解決方案。凌嘉科技在深入了解客戶需求後，已建立符合客戶需求的技術發展藍圖（設備的迭代計畫）。

為保持技術領先與競爭力，凌嘉組建專業經理人團隊，並在研發的投資毫不手軟。每年研發費用占營收比重達8%至13%，2024年度約投入1億元研發經費。這樣明確的價值定位及研發策略，加上清晰的產品路線圖，當有些國際大廠尚在觀望、部分小廠因能力不足而無法跟進時，凌嘉科技已率先布局，並積極與大廠展開聯合開發計畫，從而拉開與後進者技術差距。

由於凌嘉科技具備機構、電子、電漿、化學、真空、物理材料等製程及軟硬體整合的跨領域的研發人才，建立堅強的自主開發的技術能力。

並且擅長透過先進模擬技術快速建立精準製程模型，加上凌嘉的技術團隊具有開發前段半導體設備的技術實力，因而成功將優勢移轉至後段先進封裝領域。這也讓凌嘉能在國際大廠評估需客製且量小沒興趣，小廠技術能量不足無法承接時，搶先在市場萌芽時迅速切入市場。

太陽能產業 消費 環保

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