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隱形冠軍／凌嘉創業達人救急 公親變事主

經濟日報／ 記者李珣瑛／台中報導

凌嘉科技董事長陳連春是一名創業有成的企業家，為實踐「國產製程設備」的目標，參與凌嘉科技的創立，原只想擔任單純的投資人，卻為挽救凌嘉科技，放棄其他許多可以賺錢的機會。

凌嘉科技成立之初，公司經營遲遲未見起色，部分股東便想止損退出、甚至動念解散公司。陳連春深感台灣缺乏自主製程設備技術能力，決定偕同幾位關鍵股東回購股份，並一肩扛下公司的經營責任，展開逾20年的投入與深耕。

陳連春是九份人，因為不願待在家鄉成為礦工，於是國小畢業後就到台北學習木雕，由於手藝精湛，因而得以坐擁高額周薪。退伍後陳連春進入貿易公司從送貨員做起，開始接觸知名企業及經營者。學習力強的他，半年就被升職為小組長，也結識不少助他日後創業的貴人。

陳連春表示，年過七旬的他，進入電腦產業已逾50年，先後參與過五家公司創立。

第一家是因為任職的公司要被清算結束，他為接手相關業務決定合夥成立「大堡資訊」專營PC周邊用品進口銷售，當年大學聯招會使用的志願卡、答案卡都是他經營的產品。

第二家創立的「勤誠興業」現已是名氣響亮的上市公司，陳連春婚後邀原任職貿易公司的妻子陳美琪，共同經營企業，她現擔任董事長。第三家「勤眾」則是做電腦周邊製造及出口業務。第四家「英茂資訊」是台灣第一家經營數位處理、郵件自動化列印、包裝、投遞的公司。

陳連春笑稱，僅管擁有四次成功的創業經驗，但他參與凌嘉科技的創立之後，就不敢再創業了。因為他知道國產製程設備的路會很難走，他需要非常專注、一步一腳印的耕耘。

回顧凌嘉科技26年來的發展過程，經歷多項產品及應用市場的產業循環，包含TFT-LCD、IC載板、PCB、消費性電子、太陽能等，終於自2010年起，決定聚焦在半導體先進封裝產業，公司也踏上穩定獲利之路。

創業 股東 董事長

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