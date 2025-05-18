隱形冠軍／凌嘉深耕半導體 修練必殺技 濺鍍設備成台灣之光

凌嘉科技1999年9月成立於台中，26年來專注於半導體乾式製程的濺鍍及蝕刻兩大類技術，開發出符合客戶需求的系列設備產品，致力朝達成「國產製程設備」目標邁進。近年來，凌嘉科技在核心技術的基礎上，拓展先進鍍膜代工業務，採用自主設計開發的濺鍍設備。

其中，用於SiP系統級封裝的抗電磁干擾屏蔽鍍膜設備已奪下全球市占率第一的寶座，成為名符其實的「隱形冠軍」。

凌嘉科技創辦人暨董事長陳連春表示，當初參與發起凌嘉科技創立時只持有3%股權，這已是他第五次創業。前四次創業都相當成功的陳連春，從未想到這家原本只想做個純投資人的公司，五年後讓他「公親變事主」，不但出錢還得加入經營團隊力挽狂瀾。

陳連春回憶創立凌嘉科技的緣起，是1998年金融海嘯後，由台中精機切割出售的技術部門而成立。當時凌嘉的大多數股東都沒有做電子業的經驗，陳連春則是扮演居間溝通協調的角色。

凌嘉科技陸續招募業界熟手到位後，第二年就開發出台灣第一台國產的真空濺鍍機，但是潛在客戶根本不買單，當時都只用國際知名大廠的進口設備，沒有人敢採用這家名不見經傳新公司研發的設備機台。

凌嘉的濺鍍設備賣不動，只好轉而從外觀件鍍膜應用推廣，幸運地迎來第一個客戶，是用於Sony Ericsson手機的外觀件，將其塑膠外殼鍍得像金屬般的質感。沒想到在外觀件鍍膜打開市場，被當時紅極一時的黑莓機採用，為其進行外觀不導電鍍膜，美商在大陸天津的製造廠買了十幾條線設備。這筆長達二至三年的訂單，讓凌嘉開始贏的客戶信任。

打響第一砲 幫黑莓機鍍膜

走過前十年的慘淡經營期，凌嘉科技不僅培育出台灣欠缺的濺鍍人才，迄今也逐步累積出約200餘件的專利，並申請主流市場包括台灣、中國大陸及美國專利。

2009年，凌嘉攻高階市場濺鍍機設備問世，展開為客戶打樣、驗證。還被智慧型手機品牌商指定採用，一口氣下了數十條線的訂單，約定半年交機，凌嘉提前完成交貨，奠定市場領先者地位。

凌嘉科技公司成立之初，先租廠房營運。其後在台中工業區買了一座小廠房。十年後，凌嘉找到方向，開發SiP系統級封裝製程設備。這類連續式濺鍍機設備需要龐大的生產空間，原有廠房不敷使用。凌嘉科技便搬到陳連春另一家公司英茂資訊的台中工業區內較大廠房，承租了六、七年。

2015年起，凌嘉科技進入穩定獲利期，位於中科的廠房也已啟用。全球重要半導體封裝廠，幾乎都是凌嘉的客戶。凌嘉已成為規格的制定者，過去15年來， 躍居市占率第一，貢獻凌嘉九成營收。

凌嘉科技的濺鍍設備。凌嘉／提供

喊水會結凍 主導規格制定

期間凌嘉還著手進軍資本市場，於興櫃掛牌。不料，卻遭遇到客戶拒付尾款的訴訟事件，凌嘉科技還因此被對方以高額的擔保金執行短暫的假扣押。期間陳連春仍自行籌措資金，讓公司得以正常營運，不僅未延遲員工發薪及廠商付款，還提前向銀行還貸。他感慨地表示，經營企業數十年，首度遇到這種狀況，但遇到了就只能勇敢面對。

陳連春說，他早期創立上市公司—勤誠興業，已交予妻子陳美琪負責。當年為公司命名的「勤誠」，實為自身勤勞誠信的寫照。

凌嘉科技的蝕刻設備。凌嘉／提供

凌嘉成立26年來，經歷多次產業的景氣循環考驗，包含：面板產業、太陽能產業、IC載板、PCB、消費性電子產品等。這些領域中，凌嘉都曾涉獵過，並提供對應的濺鍍或蝕刻設備解決方案。

如今凌嘉科技的全球客戶群，涵蓋晶圓代工、IDM、封測廠、EMS等領域，並且只要有半導體聚落的地方，就有凌嘉的客戶。唯一的例外是韓國，因為韓國垂直整合自成體系且排外。凌嘉的客戶群分布美洲、歐洲，及亞洲，尤其是中國大陸及東南亞在內的重要半導體聚落。