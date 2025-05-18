中小企業永續轉型 標竿學習／突破瓶頸 老闆親自領軍

人才、錢財和知識經驗，是不少中小企業最常碰到的ESG瓶頸，一起來了解專家提供了哪些錦囊妙計。

第一，老闆帶頭做。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺說，一家中小企業要能順利運作ESG，最重要的是「老闆先起心動念，帶頭行動。」她解釋，老闆是企業的靈魂人物，最能洞悉企業核心價值與產業的前景，當他了解ESG的重要性後，就能帶動員工和團隊前行；而老闆也是決定資源分配的關鍵人物，唯有他能拍板，到底要用多少資金在員工培育、節能減排上，「由老闆帶頭來整合公司資源，更能事半功倍」。

第二，找出標竿學習對象。

KPMG會計師事務所會計師黃郁婷表示，早年的ESG多是談不要浪費、不要傷害地球，隨著大家愈做愈有心得，也開始進階到生物多樣性、海洋環保等議題。中小企業要能及時追趕，或許力有未逮，但是不妨選定同行業裡的標竿，看看他們的永續報告書都在談什麼、做什麼，選擇自己擅長的事來做切入。

此外，政府單位可提供的資源也不少，像是證交所、公司治理中心，都有一些免費的工具，或是關於永續報告書的重大主題如何決定，有哪些範例可參考。

另外，環境部提出「百億國發基金加強投資綠色成長產業實施方案」，提供給專門研發節能減碳、循環經濟等新創企業或是中小企業來申請，經濟部也有產業低碳化輔導計畫、中小型製造業低碳輔導計畫的顧問服務等，這些都是中小企業可以善用的資源管道。

第三，團結力量大，參加供應商大會。

李宜樺說，很多中小企業是大型公司的供應鏈成員，中小企業要團結的對象，就是這些大企業客戶、供應商夥伴，以及一些產業公協會或產業聯盟，也可以是團結的對象。

李宜樺看過有些大企業會委請外部顧問幫供應商做溫室氣體盤查，或提供一些能源效率管理精進的知識。另外，也有一些大企業會提供研發資金，鼓勵供應商提出減碳、減水或減塑的創新想法。

她鼓勵中小企業主都應該親自參加供應商大會，除了掌握供應鏈裡面最新的ESG趨勢、情報，還能免費相互學習。

她表示，有一些供應商僅是指派業務人員參加，但業務人員無法決定ESG政策，只有老闆自己來聽，才能真正心領神會。

第四，凡走過必留下證據。

李宜樺建議，中小企業對所有做過ESG相關的事情都要留下資訊，有憑有據，才能大聲說自己正在落實節能減碳。舉凡過去一年減碳多少，採取了哪些行動，都一定要提出如電費單、水費單等證明或單據。這些憑證，可能可用於向大企業客戶申請補貼，或是當大企業想要壓低價格時，也可據此提出ESG議價，抑或是中小企業在向潛在的投資人募集資金或是向銀行借錢時，這些憑據也能做為申請ESG融資的有力證明。