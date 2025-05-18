中小企業永續轉型 標竿學習／川普亂流 企業推 ESG 不能停

2025年，對不少地球公民與ESG的堅定支持者來說，「川普」無疑是一道深具破壞力的長浪。舉凡他在1月20日上任時，立即簽署行政命令，退出巴黎協定、終止聯邦政府的DEI（多元、平等、包容）計畫，甚至還取消不少弱勢社區仰賴的環境正義補助金。

與此同時，歐盟在4月宣布，延後兩年實施「企業永續報告指令」（CSRD）與「企業永續盡職調查指令」（CSDDD），更讓外界擔憂，多年來引領ESG潮流的歐美，是不是要開倒車了？

圖／經濟日報提供

另一個不容樂觀的情勢也在於，根據晨星（Morningstar）旗下的永續評級機構Sustainalytics報告顯示，今年第1季全球永續基金出現創紀錄的資金淨流出，總額高達86億美元、約當新台幣2,588億元，逆轉了2024年第4季181億美元的淨流入。其中美國已連續十季淨流出，歐洲市場也首度出現約12億美元的淨流出。

壞消息接踵而至，在在考驗企業信心。KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興不諱言，最近頻頻被客戶問到，川普這麼反ESG，ESG還能做下去嗎？尤其是川普在4月初丟出了「對等關稅」核彈，已將不少企業直接推向投資遷廠，面對匯率與關稅難關的非常時期，這時候還要管ESG嗎？

「當然要！」林泉興觀察，在川普這波反ESG浪潮下，更多美國企業其實是把ESG、DEI行動轉趨檯面下，「該做的還是要做」。ESG跟人類社會所崇尚的「進步價值」，是相一致的，「在美國，不會有企業因為川普拋棄DEI，就此忽視勞動人權，或是破壞環境，這樣不僅會被員工告，也會被消費者抵制，就連川普本人現在也面臨大量訴訟。」

歐盟淨零 減壓不減速

至於歐盟的情況，實則是「減壓不減速」，林泉興表示，歐盟的淨零目標與ESG方向至今都沒有改變，延後只是讓企業有更充裕的時間做永續揭露準備，時間到了，政策還是會上路。而在台灣，不論從環境部推動碳費、企業減碳，或是金管會盯緊上市櫃公司加緊接軌IFRS S1／S2，更是沒有減緩跡象，在在說明ESG仍是勢在必行。

節能投資 優先排序做

只是，變局之下，要企業一如既往啟動ESG大投資，畢竟不實際。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺提到，近來川普多道政策，如對等關稅或匯率變動，均衝擊市場，若中小企業碰到客戶撤單或停止出貨，自然也需重新盤點部署資源，ESG投資或許可以調整實施排序，但是日常的ESG，如注意工廠的職安衛環境、照顧員工等，則是不管政府法規或是客戶是否要求，都應抱著平常心來做。

林泉興也建議，「一些與辦公室省錢相關的節能、省電設備投資，以及和法規遵循相關的事，仍可優先排序來做；但是一些與AI技術相關的投資，因技術還在發展中，就可『停看聽』一下。」

李宜樺觀察，這幾年，不少身處大企業供應鏈的中小企業，在大企業「以大帶小」及大企業出頭與銀行建構的「永續供應鏈金融」底下，很多中小企業在ESG表現上，都有長足的進步。此外，她也提到，近期國內外主要的永續或環境法規，雖然多是針對大型企業或上市櫃公司而來，但是中小企業常因「同處一條船」，也必須配合遵循。

比如，金管會要求上市櫃公司要分階段採用IFRS永續揭露準則，這時大集團裡的子公司，也多會被母公司要求蒐集相關永續資訊；像是中小企業供應商，也時常會被品牌業者要求提供減碳、勞動等相關永續資訊。

此外，像是環境部當前的溫室氣體申報與碳費相關規定，主要是針對碳排大戶而來，但是接下來一定規模的服務業、運輸業等，也會有申報要求，可以預見的是，隨著法規逐步深入，有朝一日中小企業也會納管，「千萬不要認為自己可以置身事外，一定要提早做準備。」