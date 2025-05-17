補貨潮湧現 陽明海運加強團隊調度搶商機
美中同意在接下來90天內調降雙邊關稅，陽明海運（2609）董事長蔡豐明分析，美中政策變化非常快，從客戶的領櫃數度加快就可以看出端倪，船公司應對速度一要更快；陽明在美國安全存貨以外空櫃全面調回迎客，配合貨櫃需求，聯盟「Premier Alliance卓越聯盟」將加強船隊調度，搶攻市場商機。
全球貨櫃輪5月下旬開始進入出貨的傳統旺季，通路商才能在9月開學潮、11月感恩節上架，這次因為美中關稅戰開打，所有大陸出口北美貨量急凍，長達45天都沒有出貨，航商也不知道谷底期要多久，全球航商開始大量減班，現在突然需求急著湧現，挑戰著航商全球的應對能力。
蔡豐明指出，美國大賣場的存貨周轉率約9次，等於是50天一個周期，最多庫存可以支撐90天，現在美國許多大賣場的庫存已經降到最低水位；尤其，現在開始出貨，到美國也要35-40天，還要提貨出關上架，所以現在面臨無貨可賣的壓力大增。
全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這個事情對於美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。
蔡豐明進一步表示，全球海運業面臨巨大的挑戰，對等關稅的推出，對於海運業而言，是危機也是轉機，全球的海運供應鏈都從這些急速的變動過程中學到珍貴的經驗。關稅的衝擊，航商把大量的船舶調到歐洲線，相關的船舶也會從歐洲線調回美國線，市場船舶調度會出現新壓力。
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