快訊

不倫人夫代價太大！永野芽郁首露面「淚崩謝罪」

114會考／數學也傳作弊！3考生東張西望「想看隔壁答案」 34件因文具違規

影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

補貨潮湧現 陽明海運加強團隊調度搶商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

美中同意在接下來90天內調降雙邊關稅陽明海運（2609）董事長蔡豐明分析，美中政策變化非常快，從客戶的領櫃數度加快就可以看出端倪，船公司應對速度一要更快；陽明在美國安全存貨以外空櫃全面調回迎客，配合貨櫃需求，聯盟「Premier Alliance卓越聯盟」將加強船隊調度，搶攻市場商機。

全球貨櫃輪5月下旬開始進入出貨的傳統旺季，通路商才能在9月開學潮、11月感恩節上架，這次因為美中關稅戰開打，所有大陸出口北美貨量急凍，長達45天都沒有出貨，航商也不知道谷底期要多久，全球航商開始大量減班，現在突然需求急著湧現，挑戰著航商全球的應對能力。

蔡豐明指出，美國大賣場的存貨周轉率約9次，等於是50天一個周期，最多庫存可以支撐90天，現在美國許多大賣場的庫存已經降到最低水位；尤其，現在開始出貨，到美國也要35-40天，還要提貨出關上架，所以現在面臨無貨可賣的壓力大增。

全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，這個事情對於美國消費者來說是一件大事，隨著美中兩邊初步談成協議後，只要客戶雙方談好新關稅的支付方式後，都是急著要出貨，才能趕上開學潮及感恩節的需求。

蔡豐明進一步表示，全球海運業面臨巨大的挑戰，對等關稅的推出，對於海運業而言，是危機也是轉機，全球的海運供應鏈都從這些急速的變動過程中學到珍貴的經驗。關稅的衝擊，航商把大量的船舶調到歐洲線，相關的船舶也會從歐洲線調回美國線，市場船舶調度會出現新壓力。

美國 關稅 陽明海運

延伸閱讀

獨家／6月北美搶艙喊價飆1倍 上看6,000美元

綠蠵龜貢寮受困九孔池找沒東西吃 救援團隊捕獲照料今野放

影／出席淡江戰略所研討會 盧秀燕：因應關稅要有多套劇本

大陸3月減持189億美元美國國債 持倉規模降至第3、英升至第2

相關新聞

國軍龍飛部隊華麗轉身 大溪10筆精華住宅用地標售

桃園市政府與軍方合作，2018年取得大溪埔頂營區土地活化，近日完成整地，將分成10筆住宅區土地標售。地政局訂6月18日上...

新北第一環汐止漲最多 房仲：這區最受輕移民青睞

台北市房價居高不下，推動購屋需求外溢，一橋之隔的新北市第一環，順勢成為許多大台北輕移民的熱門選擇。

尹衍樑長女 潤泰材股東會「嬌點」

潤泰材昨（16）日召開股東會，由董事長莫惟瀚主持，此外。總裁尹衍樑的長女，素有潤泰集團小公主之稱的潤泰材董事尹崇恩亦出席...

出貨潮 北美線運價大漲逾2成

搶出貨潮開跑，美中關稅戰休兵後，中國大陸塞滿的貨櫃本周已經開始出貨，推升遠東到北美線運價狂飆，昨日開出的上海航交所運價中...

關稅戰休兵後首周…貨櫃大搶運 北美運價漲三成

美中關稅戰休兵後，SCFI首度報價，因大陸塞滿的貨櫃搶著出貨，推升遠東-北美線運價狂飆，昨（16）日開出的上海航交所運價...

陽明董座談局勢 蔡豐明：航商應對要更快

美中關稅休兵後，陽明急調貨櫃。陽明董事長蔡豐明分析，美中政策變化非常快，從客戶的領櫃速度加快就可以看出端倪，航商的應對速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。