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國軍龍飛部隊華麗轉身 大溪10筆精華住宅用地標售

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府與軍方合作，2018年取得大溪埔頂營區土地活化，近日完成整地，將分成10筆住宅區土地標售。本報資料照片
桃園市政府與軍方合作，2018年取得大溪埔頂營區土地活化，近日完成整地，將分成10筆住宅區土地標售。本報資料照片

桃園市政府與軍方合作，2018年取得大溪埔頂營區土地活化，近日完成整地，將分成10筆住宅區土地標售。地政局訂6月18日上午10時開標，意者須把握機會，以免向隅。

大溪埔頂營區位於大溪區仁和路一段與內山公路旁，原為陸軍六軍團龍飛部隊駐紮地，因閒置多時，影響地方長遠發展，桃園市政府2018年與軍方協議，以區段徵收方式取得土地所有權，除規畫住宅區，也包含興建大溪轉運站的交通用地。

地政局長蔡金鐘表示，本次釋出10筆土地均為住宅區，面積從3000平方公尺到7000平方公尺不等，總面積約5.72公頃。整個開發案除有大溪轉運站規畫，基地距離國道3號大溪交流道約2公里，周邊還有大溪埔頂公園、仁和國小和仁和國中，距離大溪老街車程約10分鐘到15分鐘，交通機能便利完善。

地政局補充，此次標售案的建築基地地理環境佳，容積率可達240%，比周邊其他土地容積率180%高出不少，而且建蔽率為50%，能做更多元的規畫設計。

大溪埔頂營區標售案即起開放領標，6月17日領標截止、18日上午9時投標截止、18日上午10時開標，有意投標者需於投標截止前將相關文件寄達桃園郵政桃園郵政第7-107號信箱，詳情可至桃園市地政局官網查詢，或電洽地政局區段徵收科03-3322101分機6659詢問。

區段徵收 土地標售 大溪老街

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