新北第一環汐止漲最多 房仲：這區最受輕移民青睞
台北市房價居高不下，推動購屋需求外溢，一橋之隔的新北市第一環，順勢成為許多大台北輕移民的熱門選擇。
中信房屋研展室彙整新北市外圍第一環行政區房價，今年第一季去年同期相比，汐止表現最為亮眼，房價年漲幅達10.8%，其後分別是三重9.8%、中和7.4%、新店5%、永和3.7%、板橋1.7%。
中信房屋汐止中興加盟店經理張輝昌指出，汐止房價基期低，又享有交通紅利與產業紅利，對於有自住需求或打算長期持有的購屋族來說，現在是進場布局的好時機
張輝昌指出，汐止房價表現在新北第一環脫穎而出，主要得益於三大關鍵優勢。首先，目前汐止房價仍普遍落在4字頭上下，是新北第一環房價最親民區域，且與一旁港湖地區動輒9字頭以上的房價相比，顯現出強勁的價格優勢。
其次，近年新北市政府積極推動「大汐止經貿園區」計畫，吸引了眾多國際大廠與企業的進駐，為區域注入穩定的就業人口與居住需求。
第三，歷經多年等待的捷運汐東線已於今年3月正式開工動土，預計2032年完工通車，此項建設將大幅提升汐止的交通便利性，對區域房市而言無疑是一大重要利多。
對於汐止購屋建議，張輝昌表示，「福德生活圈」是最受北市輕移民青睞的區域，該區生活機能成熟，擁有中興市場、全聯超市、連鎖餐飲，日常採買相當方便，且未來捷運汐東線也計劃將於此設站，更增添交通利多。
此外，福德生活圈緊鄰內湖，車程約10分鐘即可抵達東湖地區，地理位置優越，通勤便利性高，因此也成為不少南港、內湖及汐止科學園區上班族的購屋首選。
目前福德生活圈內以總價1,000-1,500萬元左右、一至兩房中古華廈詢問度最高，買方族群以首購族與小家庭為主，購屋需求穩定。
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