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長榮、陽明、萬海第三季獲利看俏

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

遠東-北美運價漲勢再起，6月開始有望出現史詩級搶櫃大行情，法人圈對貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）今年獲利轉望大逆轉。推估6月開始營收將會開始向上攀升，進入第3季的傳統旺季將出現旺季更旺，有望上演去年第3季獲利大好的多頭行情，讓今年全年獲利展望由悲觀轉樂觀。

原本市場擔心美國發動全球關稅戰，對於全球貨櫃輪會造成衝擊貨櫃三雄第2季及第3季的獲利會大縮水，悲觀的還擔心會出現虧損，陽明率先告訴市場，全面增班北美線，陽明認為，「Premier Alliance卓越聯盟」原本新開喊暫停的全新北美線，6月全新開航，再加上陽明原本喊停的北美線也全面在6月恢復，陽明今年第2季獲利會開始回升，第3季旺季可期。

貨櫃三雄第1季獲利表現亮麗，長榮海運再度賺進一個股本、獲利年增率為57.39%、每股盈餘(EPS)12.64元；萬海稅後純益年增率達88.88%，EPS來到3.11元；陽明每股稅後純益也有2.23元。

美中關稅4月開打後，高關稅讓大陸地區的廠商無法出貨到北美，所有的訂單喊停，「Premier Alliance卓越聯盟」也彈性調整北美線，艙位調節立即降了20%，而且原本要新增的航線也取消，隨著美中關稅戰在90天內的豁免權，廠商趕著出貨，航班開始陸續恢復。

陽明新聯盟今年上路，陽明與HMM、ONE合作的「Premier Alliance卓越聯盟」2025年已經生效，陽明要優化提升全球競爭力，要跟聯盟的伙伴一起成長，再加上全球新海洋環保法規，陽明勢必要加快船舶汰舊換新速度，展開新世代船舶布建計畫，陽明訂造5艘LNG動力雙燃料船，預計最快2026年就能開始交船，會投入歐洲線，船舶調度會獲得改善。

長榮海運 關稅 陽明海運

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