尹衍樑長女 潤泰材股東會「嬌點」

潤泰材（8463）昨（16）日召開股東會，由董事長莫惟瀚主持，此外。總裁尹衍樑的長女，素有潤泰集團小公主之稱的潤泰材董事尹崇恩亦出席，還化身為該公司產品「代言人」，親自介紹潤泰材產品競爭力。

潤泰材昨日股東會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利1.1元。

莫惟瀚指出，旗下三大事業體，包括水泥、建材、工程事業都各有成長，在德欣先進加入後，集團產業線更加完整，上中下游呈現一條龍，擁有預拌混凝土、水泥、預鑄構件和建材等供貨能力，而潤泰集團旗下的營造廠潤弘的預鑄工法，更可以互相支援，有利於集團整體擴大國內市場占有率。

值得注意的是，身為潤泰材董事的尹崇恩，昨日亦出席股東會，更難得為自家產品代言，她表示，潤泰材也有開發機械施工設備，在人工技術上可以更加省力，像過去師傅要手抹水泥牆，但現在可以用噴的，換言之，施工品質更加穩定，不用依賴師傅的技術。

談到市場缺工問題，莫惟瀚表示，缺工反而是潤泰材的商機，因為缺工會導致案量完工有遞延的問題，而開發商、師傅會尋找解決方式，間接就會影響到建材業。