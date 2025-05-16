陽明董座談局勢 蔡豐明：航商應對要更快

美中關稅休兵後，陽明 （2609）急調貨櫃。陽明董事長蔡豐明分析，美中政策變化非常快，從客戶的領櫃速度加快就可以看出端倪，航商的應對速度要更快；陽明在美國安全存貨以外空櫃全面調回迎客，以配合市場需求。

全球貨櫃輪5月下旬進入出貨的傳統旺季，現在搶運通路商才能趕在9月開學潮、11月感恩節上架。此前，因美中關稅戰開打，所有大陸出口北美貨量急凍45天，現在搶運大潮湧現，挑戰著航商全球的應對能力。

蔡豐明分析，美國大賣場的存貨周轉率約九次，等於是50天一個周期，庫存最多可以支撐90天，現在美國許多大賣場的庫存已經降到最低水位；尤其，現在開始出貨，到美國也要35-40天，還要提貨出關上架，所以現在面臨無貨可賣的壓力大增。

全球海運業面臨巨大的挑戰，對等關稅的推出，對於海運業而言，是危機也是轉機。