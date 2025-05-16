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關稅戰休兵後首周 貨櫃大搶運 北美運價漲三成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃三雄下周起也持續加速船舶、艙位調度，其中，陽明全面增班北美線。聯合報系資料照
貨櫃三雄下周起也持續加速船舶、艙位調度，其中，陽明全面增班北美線。聯合報系資料照

美中關稅戰休兵後，SCFI首度報價，因大陸塞滿的貨櫃搶著出貨，推升遠東-北美線運價狂飆，昨（16）日開出的上海航交所運價中，美西線周漲幅竟高達31.7%、美東線漲幅也有22%，是史上罕見的漲幅。 

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨日出爐，指數上漲134.22點至1479.39點，整體運價周漲幅達9.97%。其中北美線受到關稅調降拉貨因素，運價開始漲，業內指出，這只是貨櫃海運價的初升段，未來運價漲幅會更大。

貨櫃運價指數SCFI大漲概況
貨櫃運價指數SCFI大漲概況

貨櫃三雄下周起也持續加速船舶、艙位調度，其中，陽明 （2609）全面增班北美線，陽明董事長蔡豐明表示，陽明隸屬的「Premier Alliance卓越聯盟」6月全新開航，再加上陽明原本喊停的北美線也全面在6月恢復，陽明今年第2季獲利會開始回升，第3季旺季可期。

蔡豐明指出，5月開始進入旺季，最值得注意，北美零售通路商的補貨潮強勁，再加上北美線的運價已經開反彈，全球船舶開始啟動調度後，歐洲線的運能減少，運價就會開始反彈，陽明的營收、獲利有望跟著向上攀升，第3季傳統旺季加搶出貨潮，陽明的成長幅度會相當大。

根據最新一期出爐運價，美中才剛談好，工廠都還在加班階段，遠東到北美線已經開始漲，美西每FEU（40呎櫃）達3,091美元，較前一期大漲744美元，漲幅31.7%；遠東到美東每FEU達4,069美元，較前一期大漲734美元，漲幅22%。

遠東到歐洲線運價，因為之前太多北美線的船投入，造成供給量太多，所以本周還在下滑的階段，每TEU（20呎櫃）達1,154美元，較前一期下跌7美元，週跌幅0.6%；遠東到地中海運價每TEU達2,082美元，較前一期下跌7美元，周跌幅0.3%；業界也表示，這樣的低運價，6月許多船重返北美線後，就會開始火速改變，運價上漲可期。


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陽明

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