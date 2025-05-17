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出貨潮 北美線運價大漲逾2成

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導

搶出貨潮開跑，美中關稅戰休兵後，中國大陸塞滿的貨櫃本周已經開始出貨，推升遠東到北美線運價狂飆，昨日開出的上海航交所運價中，美西線周漲幅竟高達百分之三十一點七、美東線漲幅也有百分之二十二，是史上罕見的漲幅。

貨櫃三雄本周起也擴大加入搶運大潮。

陽明董事長蔡豐明表示，五月開始進入旺季，值得注意的是，北美零售通路商補貨潮強勁，再加上北美線的運價已經開反彈，全球船舶也開始啟動調度。

根據最新一期出爐運價，美中才剛談好，工廠都還在加班階段，遠東到北美線已經開始漲，美西每ＦＥＵ（四十呎櫃）達三千○九十一美元，較前一期大漲七四四美元，漲幅百分之三十一點七；遠東到美東每ＦＥＵ達四千○六十九美元，較前一期大漲七三四美元，漲幅百分之二十二。

對等關稅 陽明海運

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