竹科若遇大旱免驚 首座公辦10萬噸級新竹海淡廠今開工

國內首座公辦十萬噸級的海淡廠「新竹海水淡化廠」16日舉行開工典禮，行政院長卓榮泰表示，新竹海淡廠完工後，1年可產水3000萬噸，若再遇到大型旱災，就有充裕的水源可以使用。

卓榮泰16日出席經濟部水利署主辦的「新竹海水淡化廠開工典禮」，與新竹市代理市長邱臣遠、經濟部次長賴建信、廉政署副署長林炤宏、法國在台協會龍華主任、台灣自來水公司董事長李嘉榮、水利署長林元鵬，共同見證國內首座公辦十萬噸級海水淡化廠開工啟動。

卓榮泰表示，目前行政院五大行動及20項現在進行式，有一項就是新治水、新供水跟降漏水，其中新竹海淡廠是相當重要的工作，完成後1年產水3000萬噸的供水，若再逢大型旱災，就有充裕的水源可以使用。

卓榮泰指出，行政院已擴大核定新竹油羅溪伏流水、石門水庫至新竹聯通管等工作，都是新供水計畫當中重要的一環，也可滿足桃竹苗大矽谷未來工程的需求，同時提升台灣產業發展和投資信心，期待海淡廠早日完成，讓新竹地區民生產業更富足。

賴建信表示，4年前的同一天，新竹寶山第二水庫蓄水量僅剩130萬噸，推估剩2天用水量，相當緊張，水利署利用開源、節流、調度、備援等穩定供水方案提早實施，促成桃竹幹管提前上場及時紓解旱象，新竹緊急海淡機組及時上場也是得以渡過缺水危機的關鍵。

賴建信說，為確保新竹供水更加穩定，政府推動海淡廠，完成後每日產水10萬噸，在冬天東北季風強盛期間，利用風電來發電，剩餘的電力用於產製海淡化水，減少水庫出水，可兼顧供水和節能。

新竹海水淡化廠總經費120億元，執行單位水利署北區水資源分署及台灣自來水公司，目前已完成用地取得及工程招標，海水淡化目前採用國際最新DAF浮除及高效能RO逆滲透技術，產水能耗優於環評承諾，能源回收裝置效率達97％，節省產水能耗。