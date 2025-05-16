台橡子公司申華化學新廠開業

台橡（2103）子公司申華化學16日舉行搬遷專案新廠開業典禮。新廠啟用後年產能自原有17萬噸提升至22萬噸，進一步落實台橡深化在地供應的經營方針，持續回應市場成長需求。

申華化學為中國大陸重要合成橡膠供應商，為響應當地環境保護政策，於2021年底啟動搬遷專案，在主管機關支持及專案團隊的努力下克服諸多挑戰，並於2024年底依計劃安全完成新廠機械竣工。

台橡合成橡膠事業處副總經理劉祖棣表示，申華新廠的啟用將延續台橡在地經營優勢並提昇其市場競爭力；目前正積極推進國際輪胎品牌產品認證，以穩定的生產品質與扎實的技術能量，持續提供值得客戶信賴的產品與服務。

台橡公司強調，申華化學新廠導入先進製程技術提升生產效率，積極應用綠色能源，同時增進營運效能及環境保護，並延續其一貫的高標準安全規範，確保廠區運作安全與員工健康福祉。