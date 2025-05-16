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全台最大公共工程海淡廠開工動土 中鼎打造科技造水新里程碑

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
行政院卓榮泰院長（右二）出席新竹海水淡化廠開工典禮。圖／中鼎提供
行政院卓榮泰院長（右二）出席新竹海水淡化廠開工典禮。圖／中鼎提供

國內最大統包工程承攬商中鼎集團承攬「新竹海水淡化廠興建及操作維護」，今（16）日舉行開工動土典禮。本案為全台首座大規模公共工程海淡廠，更是政府「科技造水」政策指標工程，預定2027年完工、2028年完成試營運後，日產水量可高達10萬噸，為民生及高科技產業發展注入穩定活水。

本案鄰近新竹南寮漁港，是政府規劃於全台興建8座萬噸級海淡廠中，優先推動的重大工程，由中鼎攜手旗下信鼎公司，並結合法商蘇伊士（SUEZ）及宏華營造共同承攬；工程範圍涵蓋設計、採購、建造、專案管理，及15年的操作維護。所產製的高品質淡化水將與自來水系統聯合運用，透過多元水源開發，大幅提升新竹地區面對氣候變遷的供水韌性。

中鼎集團深耕水資源領域40餘年，為應對極端氣候挑戰及水資源永續管理需求，積極投入再生水廠及海水淡化廠的興建與營運，近年繼成功執行5座從投資、興建到營運階段一條龍模式的水資源廠後，再度承攬本指標海淡廠。中鼎在本案以「綠色工程」專業，導入多項國際領先的海淡技術並優化製程，預計可達成節電17％、溫室氣體減排16％等多重效益。

新竹海水淡化廠3D模擬示意圖。廠區設計結合海岸景觀，成為節能低碳的濱海休憩公園。圖／中鼎提供
新竹海水淡化廠3D模擬示意圖。廠區設計結合海岸景觀，成為節能低碳的濱海休憩公園。圖／中鼎提供

中鼎 水資源

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