中信造船新台幣21.25億元聯貸 臺灣企銀主辦完成簽約

臺企銀（2834）統籌主辦中信造船股份有限公司新台幣21.25億元聯合授信案，於16日成功完成聯貸簽約，簽約儀式由臺灣企銀董事長李嘉祥及中信造船董事長韓碧祥共同主持。

此次聯貸案由臺灣企銀擔任統籌暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲得合庫銀行、安泰銀行、板信銀行、上海銀行、土地銀行、高雄銀行、彰化銀行及農業金庫等8家銀行鼎力支持，超額認購逾158％，最終以21.25億元完成簽約。

聯貸資金將支應中信造船償還既有金融機構借款、充實中期購料及營運週轉金、辦理應收信用狀款項所需資金。

中信造船為國內主要民營造船廠，深耕船舶製造已逾50年，為國內目前少數具有承造海巡署大型巡防艦實績之造船廠。中信造船在韓碧祥董事長帶領下，造船版圖橫跨漁船、拖船、各式海巡防艇艦、海軍艦艇、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇等，為全方位專業船艦製造廠商，興建完成八百餘艘新建船隻，維修改裝船舶約千餘艘次，目前已是國內民營造船業領導廠商。

展望未來，在政府國艦國造、造修合一及國防預算增加的政策利多下，中信造船將配合政府造艦計畫，積極爭取造艦及維修訂單，再加上拖船等公務船、漁船訂單及維修等收入挹注，預期未來營收及獲利有機會挑戰更大成長空間，持續提升公司經營績效及增進股東價值。