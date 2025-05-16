2026台灣國際工具機展 首度進駐台中國際會展中心

台灣工具機暨零組件工業同業公會今公布，「TMTS 2026台灣國際工具機展」將重磅回歸台中，首度進駐台中國際會展中心，展期為2026年3月25日至28日，以「AI賦能・智造永續 」為主題生態系聯合展出，期許共創智慧製造新格局。

台中國際會展中心一期東側展館預計今年10月啟用，首波系列展包括台中市商業會主辦的台中百工百業綜合商展、台灣手工具公會主辦的2025台灣國際工具博覽會 x 五金工業展等，胃納量將成為全台第二大展館；二期西側展館預計2032年完工，待兩期完工後，將成為全台單一最大展覽中心。

台灣工具機公會說明， 本屆TMTS首度進駐由台中市政府斥資打造、全新落成的台中國際會展中心，展館坐落於水湳經貿園區，結合台中堅實的工具機產業聚落與「前店後廠」的地利優勢，深度串連製造現場與市場需求，打造「產地即展場」的解決方案平台。

台灣工具機公會今舉辦TMTS展覽說明會，完整介紹展覽整體規畫、生態系展出機制、新展館空間及報名程序等，並特別邀請台中市經發局長張峯源出席，展現產官攜手推動產業升級與國際化的決心。

台灣工具機公會指出，TMTS 2026以「AI賦能・智造永續」為主題，聚焦AI導入製造流程與永續策略的整合應用，展出內容涵蓋最新工具機設備、智慧製造系統、自動化技術與關鍵零組件。