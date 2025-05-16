搶出貨潮開跑！SCFI 運價指數大漲 北美線運價狂飆、西線周漲幅31%

搶出貨潮開跑！美中5月12日發表聯合聲明，同意在接下來90天內下調雙邊關稅，岸邊等待的貨櫃開始出貨運價立即拉升，遠東-北美線運價狂飆，美西線周漲幅高達31.7%、美東線漲幅也有22%。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於16日出爐，指數上漲134.22點至1,479.39點，周漲幅9.97%。其中北美線受到關稅調降拉貨因素，運價開始漲，而且這才是剛開始而已，未來運價漲幅會更大。

根據最新一期出爐運價，美中才剛談好，工廠都還在加班階段，遠東到北美線已經開始漲，美西每FEU(40呎櫃)達3,091美元，較前一期大漲744美元，漲幅31.7%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,069美元，較前一期大漲734美元，漲幅22%。

遠東到歐洲運價線運價，因為之前太多北美線的船投入，造成供給量太多，所以本周還在下滑的階段，每TEU(20呎櫃)達1,154美元，較前一期下跌7美元，周跌幅0.6%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,082美元，較前一期下跌7美元，周跌幅0.3%；業界也表示，這樣的低運價，6月許多船重返北美線後，就會開始火速改變，運價上漲可期。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲4美元，漲幅0.93%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一期下跌1美元，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)下跌4美元。

隨著北美線搶運及運價大漲，貨櫃三雄16日盤中股價都大漲，其中長榮（2603）盤中一度漲至265元，再創歷史新天價，終場收在260.5元，上漲15元；陽明海運（2609）終場收在84元，也是波段新高、上漲4.5元；萬海（2615）走勢更強勁，攻上漲停收盤來到111元，上漲10元，持續向高點挑戰。