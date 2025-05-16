快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

聽新聞
0:00 / 0:00

搶出貨潮開跑！SCFI 運價指數大漲 北美線運價狂飆、西線周漲幅31%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

搶出貨潮開跑！美中5月12日發表聯合聲明，同意在接下來90天內下調雙邊關稅，岸邊等待的貨櫃開始出貨運價立即拉升，遠東-北美線運價狂飆，美西線周漲幅高達31.7%、美東線漲幅也有22%。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於16日出爐，指數上漲134.22點至1,479.39點，周漲幅9.97%。其中北美線受到關稅調降拉貨因素，運價開始漲，而且這才是剛開始而已，未來運價漲幅會更大。

根據最新一期出爐運價，美中才剛談好，工廠都還在加班階段，遠東到北美線已經開始漲，美西每FEU(40呎櫃)達3,091美元，較前一期大漲744美元，漲幅31.7%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,069美元，較前一期大漲734美元，漲幅22%。

遠東到歐洲運價線運價，因為之前太多北美線的船投入，造成供給量太多，所以本周還在下滑的階段，每TEU(20呎櫃)達1,154美元，較前一期下跌7美元，周跌幅0.6%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,082美元，較前一期下跌7美元，周跌幅0.3%；業界也表示，這樣的低運價，6月許多船重返北美線後，就會開始火速改變，運價上漲可期。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲4美元，漲幅0.93%；遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一期下跌1美元，遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)下跌4美元。

隨著北美線搶運及運價大漲，貨櫃三雄16日盤中股價都大漲，其中長榮（2603）盤中一度漲至265元，再創歷史新天價，終場收在260.5元，上漲15元；陽明海運（2609）終場收在84元，也是波段新高、上漲4.5元；萬海（2615）走勢更強勁，攻上漲停收盤來到111元，上漲10元，持續向高點挑戰。

日本 關稅

延伸閱讀

川普兒稱政府壓低能源成本政策 將有利加密貨幣發展

橋水力挺 阿里第1季持股增21倍

美股早盤開高！美中休兵行情延續 超微大漲8%、台積ADR漲0.4%

美中關稅戰暫休兵 台股一開盤回補4月跳空缺口漲幅1.6％

相關新聞

近4年首見！預售連3月揭露量跌破5千件 代銷業首當其衝

房市轉冷，預售市場持續表現低迷。根據最新實價資料顯示，3月全國預售揭露量仍跌破單月5千件，較去年同期減少約69%，專家指...

AI 加速新藥革命！安永攜工研院啟動台灣生醫轉型引擎

人工智慧（AI）正快速重塑全球新藥研發格局，從加快開發流程、提升成功率到改變供應鏈與商業模式。為推動台灣生技產業邁向國際...

華信起飛後引擎整流罩掀起 民航局：已展開調查

華信航空公司AE301航班原訂16日上午從高雄市飛往金門縣，起飛後因1號發動機外罩上掀，緊急返航，民航局已展開調查。華信...

真相曝！預售買氣一直沒回籠 3月僅賣4300間

先前不少業者表示，房市在今年初買氣逐漸回溫，但根據最新實價資料顯示，預售市場3月持續表現低迷，全國預售揭露量3月僅約4,...

台灣零售永續獎／SOGO黃晴雯獲傑出人物獎

台灣永續能源研究基金會今年首度舉辦「台灣零售永續獎」，鼓勵零售業朝綠色、永續的消費與生產模式邁進。遠東SOGO百貨榮獲「...

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯…深耕ESG 勇敢向前

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯長期投入公益與企業社會責任，近年更將遠東SOGO打造成零售業永續典範，是臺灣企業永續的代表人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。