虎山看好訂單回流 業績有望逐季成長

汽車零組件AM大廠虎山（7736）第1季受到匯率波動影響，獲利縮水，隨著北美訂單量急速回流，虎山三大策略迎接單量回升商機，持續將匯率波動的壓力轉嫁，將持續執行「虎山 123 策略」以積極布局供應鏈調整、推動新產品開發與多元市場分散策略，推估今年營收、獲利有望逐季成長。

首先 CAPA 認證已經是全球第一，持續深耕北美售後市場，取得鏡頭與雷達類零件 CAPA 702 與 703唯㇐認證。第二 AM 2.0 升級轉型，跳脫傳統價格競爭，轉向附加價值型電子零件與系統化產品。第三， 解決三高問題：針對原廠零件「價格高、車齡高、故障率高」痛點，提供高品質、合理價格且支援老車的替代零件。

虎山第1季合併營收創歷史新高達 4.23 億元，年增 47%，主要受惠於全球售後維修市場需求增溫與新產品線持續放量；第1季營業淨利較 2024 年成⾧ 72%，稅後淨純益 1.2 億，每股盈餘（EPS）1.68 元，較去年同期 2.1 元減少，惟去年含匯兌利益 1.33 元，若排除匯兌因素，顯示本期本業獲利表現亮眼。

綜觀未來，雖然關稅議題目前尚未明朗，虎山持續專注在新品開發，2025 年第1季新開案數創歷史新高。

公司指出，並可望於今年第2季至第4季陸續量產出貨，為 2025 年下半年營收成⾧提供強力動能。

展望未來，因美國政府政策導致台幣匯率波動風險增加，虎山針對匯率風險的因應方式策略如下：

1. 自然避險：部分原物料、零組件採購以美元計價，有助於對沖部分匯率波動的影響。 2. 分散市場布局：銷售市場多元，不單㇐依賴單㇐幣別，除了美元外，也增加歐元、人民幣與新台幣等，有助於分散匯率風險。 3. ⾧期財務規劃：在資金調度上，適度調整外幣部位，以降低匯率風險。 4. 靈活調整報價與合約：針對匯率波動較大的情況，公司會與主要客戶協商價格機制，反映成本變動，維持合理利潤率。

虎山實業致力於開發高品質之汽車售後市場零組件，透過第三方認證(如美國 Certificated Auto Parts, CAPA)確認虎山的產品品質與適用性以提供車主於原廠選項之外的同時具備安全與經濟的解決方案。著眼於全球汽車原廠全力推動汽車科技化的發展，虎山實業持續投入汽車零件數位化的開發以優化行車智能與安全性。