TMTS 2026重磅回歸台中 「生態系聯合展出」共創智慧製造新格局

「TMTS 2026台灣國際工具機展」即將於2026年3月25日至28日回歸台中辦理，主辦單位台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）16日舉辦展覽說明會，針對展覽整體規劃、生態系展出機制、新展館空間及報名程序進行完整介紹，並特別邀請台中市政府經濟發展局局長張峯源出席，展現產官攜手推動產業升級與國際化的決心。

本屆TMTS首度進駐全新落成的臺中國際會展中心（TICEC），由台中市政府斥資打造，並委由外貿協會營運管理。展館坐落於水湳經貿園區，結合台中堅實的工具機產業聚落與「前店後廠」的地利優勢，深度串連製造現場與市場需求，打造「產地即展場」的解決方案平台。

TMTS 2026以「AI賦能・智造永續 AI-Powered Sustainable Manufacturing」為主題，承接2024年「數位轉型（DX）」與「綠色轉型（GX）」的基礎，聚焦AI導入製造流程與永續策略的整合應用，展出內容涵蓋最新工具機設備、智慧製造系統、自動化技術與關鍵零組件。更規劃十大主題專區，包括AI驅動生產、智慧聯網、人機協作、數位雙生、大數據管理、智慧節能、資源效率、環境認證、綠色供應鏈、永續產品設計，全方位展現產業邁向智慧製造的決心與成果。

為鼓勵突破傳統展覽形式，TMTS 2026以「生態系聯合展出」為核心，提出三大辦展錦囊：1從展示機器到展示客戶價值：聚焦終端客戶成功案例與價值KPI，讓參觀者直觀感受解決方案效益；2.從靜態展出到沉浸式互動體驗：規劃Live Demo、VR/AR工廠導覽與加工挑戰賽等沉浸式互動，提升觀展趣味與記憶點；3.從單機思維到跨業生態系共創：串連整機廠、零件供應商、AI軟體與綠色認證機構，展現智能整合與永續附加價值。

說明會中，主辦單位同步說明展覽報名與攤位合併申請流程，提醒廠商踴躍參與。TMTS 2026攤位報名將於6月4日正式開放，預期將吸引國內外買主及參展業者熱烈響應。TMBA強調，本屆展覽不僅是一場產業盛會，更是推動台灣機械產業走向智慧化、國際化與永續化的重要里程碑。

展望未來，TMTS 2026將持續透過「產地即展場」的獨特優勢，打造最貼近市場實務的交流平台，並以台中為核心，聯結全球製造業能量，共同迎接智慧製造新時代。

今日說明會的活動現場還安排了「十大展覽主題人氣投票」互動活動，讓與會來賓一同票選最關注的智慧製造關鍵趨勢，凝聚產業共識。此外，TMBA特別準備打卡送限量啤酒活動，特選台灣啤酒特釀「金色年華」啤酒，呼應中部「精密機械產業黃金縱谷」美譽，象徵工具機產業持續蓬勃、閃耀國際。