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近4年首見！預售連3月揭露量跌破5千件 代銷業首當其衝

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市轉冷，預售市場持續表現低迷。根據最新實價資料顯示，3月全國預售揭露量仍跌破單月5千件，較去年同期減少約69%，專家指出，等於農曆年後預售市場也沒見到人氣回籠，甚至出現近4年來首見連續3個月預售單月揭露不到五千件的市況，今年329檔期預售房市表現平淡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從銀行限縮房貸政策上路後，預售市場就出現量縮，心態從「不買會更貴」轉變為「停看聽」，買方精挑細選適合自己的個案並謹慎購屋，現在預售市場已經呈現個案表現，具備有捷運站、總價控制得宜、大基地與有CP值的個案，是現在市場上還能順銷的關鍵，但整體來說，普遍案子銷售速度已從去年第3季前的熱銷市況校正回歸。

統計顯示，全國去年3月預售實價揭露1.38萬件，今年3月剩下約4,300件，年減69%，雙北市相對穩健，台北市去年3月494件，今年3月還有362件，年減27%，新北市去年3月1,910件，今年3月899件，年減53%。

不過其餘的房價飆漲區，年減幅度都超過六成，桃園市3月707件年減74%，新竹剩下198件年減8成，台中市667件年減75%，台南市325件年減63%，高雄市429件年減72%。

曾敬德表示，預售案買氣鈍化，代銷業者首當其衝，因應銷售期拉長，一方面廣告預算省著花，另一方面可能採取店面式方式銷售，同時間接案也會精挑細選還賣得動的案子，消費者也會看看哪個案子有賣點或者有CP值，預售市場也轉向成為自用型市場。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

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