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AI 加速新藥革命！安永攜工研院啟動台灣生醫轉型引擎

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永聯合會計師事務所與工研院近日共同舉辦「生醫創新跨域合作平台小聚」。業者提供
安永聯合會計師事務所與工研院近日共同舉辦「生醫創新跨域合作平台小聚」。業者提供

人工智慧AI）正快速重塑全球新藥研發格局，從加快開發流程、提升成功率到改變供應鏈與商業模式。為推動台灣生技產業邁向國際，安永聯合會計師事務所攜手工研院舉辦「生醫創新跨域合作平台小聚」，以「AI賦能，開啟新藥新時代」為主題，邀集多位專家與業界代表深入探討AI如何為藥物設計、臨床試驗與製造流程注入新動能。

安永所長傅文芳指出，AI已不再只是輔助工具，更成為推動藥廠轉型的核心力量。根據預測，全球AI製藥市場將以年均27%的速度成長，2034年規模將達164.9億美元，顯示AI將全面改寫製藥研發節奏與商業生態。

工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇也分享，目前工研院透過生成式AI進行蛋白質設計，縮短開發時程並提升新藥成功率，同時啟動「臨床試驗綠色通道」，聯手四大醫療體系加速創新藥品與服務的臨床落地。

安永審計服務部執業會計師王彥鈞則從實務面解析AI如何改寫生技與製藥產業未來，個人化醫療，AI精準分析基因與臨床數據，協助開發量身打造的治療方案，降低副作用、提升療效；臨床試驗優化，加快病患招募、生成合成資料，簡化流程並提高審核效率；製造與供應鏈管理，透過AI導入智慧製造，整合IT與OT系統，提升產線效率與供應鏈靈活性。

王彥鈞也提醒，亞太地區正成為全球生命科學創新熱區，但企業在加速布局的同時，也須審慎面對AI應用中的倫理問題、技術邊界與法規調適。

論壇也展示多個AI應用實例。工研院技術長周民元說明如何以AI設計具功能性的蛋白質結構；圖策生技總經理陳巧文分享運用AI加速藥物研發；分子智藥共同創辦人劉昕介紹生成式AI在新藥設計的突破；英科智能總經理葉姿蘭則剖析如何推動新藥商品化、從實驗室走進臨床應用。

透過這場跨界交流，安永與工研院期待進一步推動台灣生技產業擁抱AI浪潮，打造具全球競爭力的創新生態系，開啟新藥研發的新時代。

AI 人工智慧 安永 工研院 生技產業

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