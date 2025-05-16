華夏看PVC市場持續困難 降載把損失減到最低

PVC廠華夏總經理胡吉宏表示，除了大陸石化產能過剩造成的外溢持續影響，美國對等關稅政策反覆，對市場需求帶來很大變數，今年PVC（聚氯乙烯）市場依舊面臨相當困難的狀態，現階段華夏採取降載減產策略，目標先把損失減到最低。

華夏今天舉行法說會，因降載因應，第1季PVC/VCM（氯乙烯）銷售量7萬噸，比去年同期足足減少1.3萬噸，減幅直逼2成；PVC製品銷售量7000噸，也比去年同期減少3000噸。降載減產雖造成營收下滑，但虧損同步減縮。

華夏第1季營收新台幣24.62億元，季減3.1%，年減15.2%；歸屬母公司淨損2.68億元，為連續第3季虧損，比起去年第4季虧損縮減25.7%，單季每股淨損0.46元。

華夏處長暨發言人吳建興分析，大陸石化產能過剩持續影響亞洲石化行情，由於利差表現不佳，亞洲各國PVC廠第1季都採取檢修或降載，以降低虧損，惟大陸業者除了新產能投入，春假期間仍繼續生產，造成市場供需持續失衡，PVC期貨、現貨價格連跌。

展望第2季，吳建興表示，需求面還是面臨多重壓力，不過在供給面，3月起大陸石化業進入春季裝置檢修的高峰期，觀察目前大陸鹹氯的操作率已經降到72%，第2季市場供給會減少，有利非中的亞洲石化業壓力稍微減輕。

另外，美國高額對等關稅暫緩90天，確實有看到下游客戶出現一波拉貨潮，特別是在膠皮布等PVC加工品方面，有急單湧入，對第2季營收可帶來一些幫助。

5月新台幣兌美元匯率急升約8%，吳建興表示，對於華夏出貨的PVC加工品而言，毛利率可能會被吃掉3%至4%，不過由於華夏的PVC加工品多屬客製化高端產品，原本毛利率較高，還可以抵擋得住，接下來會和客戶協商新價格，以彌補虧損。