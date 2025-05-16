華信起飛後引擎整流罩掀起 民航局：已展開調查
華信航空公司AE301航班原訂16日上午從高雄市飛往金門縣，起飛後因1號發動機外罩上掀，緊急返航，民航局已展開調查。華信航空表示，當班維修人員執行加油任務，未將發動機整流罩確實關閉所致。對此，民航局表示，立即展開調查，以確認肇因。並要求華信航空檢查受損之區域並回報原廠。
民航局指出，今日華信航空ATR72-600型B-16853機，航班AE301高雄往金門，於高雄機場起飛後，因1號發動機外罩上掀，航機回航於7時40分降落高雄。旅客人數70人。
民航局立即展開調查，以確認肇因。並要求華信航空檢查受損之區域並回報原廠，以評估後續之修理程序。修理完成後，需回報民航局確認同意，航機始能放飛。
此外，民航局另要求華信進行ATR72全機隊發動機整流罩鎖拴（latch）檢查狀況正常。
華信航空表示，當班維修人員執行加油任務，未將發動機整流罩確實關閉所導致。
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