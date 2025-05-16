真相曝！預售買氣一直沒回籠 3月僅賣4300間

先前不少業者表示，房市在今年初買氣逐漸回溫，但根據最新實價資料顯示，預售市場3月持續表現低迷，全國預售揭露量3月僅約4,300件，較去年同期減少約69%，等於農曆年後預售市場也沒見到人氣回籠。

這也是近4年來首見連續3個月預售單月揭露不到五千件的市況，今年329檔期預售房市表現平淡。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從銀行限縮房貸政策上路後，預售市場就出現量縮，心態從不買會更貴轉變為停看聽，買方精挑細選適合自己的房子並謹慎購屋。

他表示，現在預售市場已經呈現個案表現，具備有捷運站、總價控制得宜、大基地與有CP值的個案，是現在市場上還能順銷的關鍵，但整體來說，普遍案子銷售速度已從去年第三季前的熱銷市況校正回歸。

統計顯示，全國去年3月預售實價揭露1.38萬件，今年3月剩下約4,300件，年減69%。

雙北市相對穩健，台北市去年3月494件，今年3月還有362件，年減27%，新北市去年3月1,910件，今年3月899件，年減53%。

其餘的房價飆漲區，年減幅度都超過6成，桃園市3月707件年減74%，新竹剩下198件年減8成，台中市667件年減75%，台南市325件年減63%，高雄市429件年減72%。