快訊

藝人侯沁潔報案控警「集體圍毆」 所長：她根本無法溝通

新光陰影？台中中友百貨停電嚇壞民眾 台電說話了

女設計師頭蓋外套飛機上偷抽電子煙 空姐一掀開飄煙霧

雙北千萬捷運宅哪裡找？這3站還有機會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團
房市示意圖。圖／永慶房產集團

捷運作為雙北地區民眾通勤的重要交通工具，「沿著捷運來找房」也成為民眾購屋的決策方式之一。永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年雙北市總價千萬內中古屋熱門交易捷運站，以淡水站千萬內住宅交易量最多；在住宅空間部分，淡水站、丹鳳站和紅樹林站在千萬元預算內能買到20坪以上，坪數最高。

數據顯示，淡水站近一年千萬內的住宅交易量212件，為雙北之冠，是最有機會在捷運周遭找到價格實惠住宅的站點。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水站位處紅線末端站，地理位置相對偏遠，加上捷運站鄰近淡水舊市區生活圈，該生活圈開發較早，有不少屋齡偏大的住宅產品，因此房價相對親民，要在該站周邊找到千萬內住宅的機會也相對容易。不過未來淡水交通便利性有望獲得改善，或將成為區域利多。

觀察上榜的站點，中和新蘆線共包辦7個席次，為上榜數量最多的捷運線，包括三重國小站、中山國小站、台北橋站、丹鳳站、南勢角站、菜寮站與景安站。顯示在該線能買到千萬元以內住宅機會較多，對首購族與小資族而言具高度吸引力。陳金萍分析，該捷運線橫跨三重、新莊、中和、永和、蘆洲等地，涵蓋新北市多個早期開發區，區域房價基期較低，且多為屋齡較高的中古屋產品，因此較容易出現千萬以下的住宅產品。

其中，中山國小站是北市中唯一進榜的站點。陳金萍指出，中山國小站交通網絡發達，商業與生活機能優異且多元，吸引大量年輕族群與首購族進場，帶動小宅交易。雖然該站單價高達7字頭，但由於坪數普遍較小，因此仍有不少總價千萬元以內的交易出現，成為台北市少數兼具機能與價格優勢的熱區之一。

若重視住宅的空間，淡水站、丹鳳站和紅樹林站則是不容錯過的購屋熱區。陳金萍表示，淡水站房價便宜，加上多為早期開發的公寓、大樓交易，屋齡偏大，也使千萬元內平均仍可購得逾24坪的住宅產品，對預算有限但重視空間的購屋族具高度吸引力。

丹鳳站則位於新莊與泰山交界，生活機能完整且交通便利。由於有不少屋齡略高但坪數實在的公寓產品，加上位於捷運末段站，房價相對親民，因此有不少總價千萬元有找的20坪以上住宅產品。至於紅樹林站則位於淡水線末端第二站，雖然面水岸第一排有不少豪宅，房價較高，但後排面山有不少中小坪數建案，目前4字頭房價相對親民，讓民眾有機會在好負擔的總價，買到相對寬敞的住宅產品。

近一年雙北千萬內中古屋熱門交易捷運站前十名。資料來源／永慶房產集團
近一年雙北千萬內中古屋熱門交易捷運站前十名。資料來源／永慶房產集團

實價登錄 房價 捷運

延伸閱讀

影／台南新營建地開挖竟害3層鄰房倒塌 工務局勒令停工、開罰9萬

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

明年期限到 北市大樓外牆申報僅2成上千棟未申報將開罰

中古屋翻修每坪10~15萬！政府「老宅延壽」最高補助50% 資格項目一次看

相關新聞

台灣零售永續獎／SOGO黃晴雯獲傑出人物獎

台灣永續能源研究基金會今年首度舉辦「台灣零售永續獎」，鼓勵零售業朝綠色、永續的消費與生產模式邁進。遠東SOGO百貨榮獲「...

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯…深耕ESG 勇敢向前

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯長期投入公益與企業社會責任，近年更將遠東SOGO打造成零售業永續典範，是臺灣企業永續的代表人...

台塑新智能揪伴攻儲能

台塑新智能昨（15）日宣布，與美國GE Vernova公司簽署「混合動力及儲能解決方案策略聯盟」合作備忘錄（MOU），雙...

顯而立見／AI變革 強化第二層思考能力

最近看到新聞說很多人文社會的學科開始跟人工智慧（AI）結合，然後記者下的標題是「文科生不用怕，AI如何賦能」。這讓我想到...

行政治理／外交部發言人蕭光偉 要讓外界理解外交官

大學畢業後就投身在外交工作的蕭光偉，在接任外交部公眾外交協調會執行長兼外交部發言人後，體會到發言人工作真的不簡單，以前只...

管理錦囊／專注目標管理 避免衍生紛擾

由於管理者日理萬機，對於各項任務的安排與進度追蹤，必須緊迫盯人以確保質與量的指標。因此，採取科學化的管理方法，有助於降低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。