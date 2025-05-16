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嘉泥揭4321藍圖 旅宿帶動成長、匯率影響有限

中央社／ 台北16日電

嘉泥今天召開股東會，董事長張剛綸表示，嘉泥將朝向「4321營收結構目標」，未來水泥事業營收占比為40%、旅宿服務與裝卸倉儲事業分占30%與20%、資產管理事業占10%。他認為，旅宿成長強勁，近期匯率變化短期對帳務確實會受影響，長期來說影響不大。

嘉泥近5年營收穩定成長，2024年營收為新台幣29.85億元，創歷史新高，年成長2.5%，歸屬母公司淨利為3.2億元，每股純益0.48元；嘉泥每股配發現金股利0.55元，為近3年最高股利水準。

嘉泥總經理王立心進一步表示，將透過策略投資與營運調整，朝向「4321營收結構目標」前進。嘉泥旅宿兩大服務類型，觀光旅館與健康照護各具角色定位，觀光旅館在2024年展現顯著成長動能，為整體營收提供強力支持；而健康照護事業則穩定布局，為未來發展奠定基礎。

嘉泥的旅宿服務事業2024年營收突破8億元，年增12%，位於沖繩的核心品牌平均住房率超過8成。張剛綸表示，今年第1季住房率突破9成，房價也逐步向上調，主要人事勞動和食材成本都維持高檔。

另外，嘉泥之前決定延後沖繩豐崎飯店開發時程，他表示，現在將重新審視未來發展，希望能有部分案子先做，但具體還未能透露；因無論是貿易戰，還是服務業人力薪資的提升，或者人力不足，都為營運帶來壓力，特別是營建成本大幅增長，都是必須持續關注的風險。

至於近期台幣升值，對於旅宿業匯兌是否會有影響，他表示，匯率的變化短期來看對帳務確實會受影響，「可能會賺少一點」，不過未來還有變數，且有很多日幣負債都已處理完畢，因此對長期經營來說則無影響。

嘉泥健康照護事業方面，今年將啟動月子中心的台中館籌設計畫，預計於2026年開幕，將穩固嘉泥於健康照護領域的長期布局。

嘉泥 營收

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