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高雄日航酒店「東港鮪魚祭」開幕 獻上台日海味美食饗宴

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，16日於SERENA全日餐廳舉行「東港鮪魚祭」開幕活動。照片／業者提供
高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，16日於SERENA全日餐廳舉行「東港鮪魚祭」開幕活動。照片／業者提供

高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，16日於SERENA全日餐廳舉行「東港鮪魚祭」開幕活動，攜手屏東縣東港區漁會，自產地直送183公斤頂級黑鮪魚，活動開幕當日由日本料理「飛翔」總料理長瀨戶本秀人與壽司料理長長瀨剛聯手操刀，為賓客帶來壯觀的「黑鮪魚解體秀」，透過職人深厚功力，展現台灣優質漁獲與日本料理精神的完美結合。

高雄日航酒店總經理福元雅彦表示，高雄日航酒店開業籌備期間，即有舉行東港鮪魚祭的規劃。期待透過本次的日本職人黑鮪魚解體秀，以及黑鮪魚特色料理，高雄日航酒店也將推出專屬鮪魚祭的住房專案，期待能讓更多來高雄的旅人有更多不同的體驗。

高雄日航酒店即日起至2025年6月30日，由行政總主廚林光輝與日本料理「飛翔」總料理長瀨戶本秀人，帶領高雄日航酒店主廚團隊，聯合飛翔日本料理、桃泉中餐廳、SERENA全日餐廳、咖啡廳與天空酒吧，推出一系列「東港鮪魚祭」主題菜單，嚴選來自屏東東港鮪魚入饌，匠心演繹在地海味風情。

日本料理飛翔傳承正統日料，展現日本料理對旬味與食材的尊重，除可品嘗到赤身、中腹、大腹等部位刺身及握壽司，首推「東港鮪魚和食套餐」，主食燒物「鹽烤鮪魚頭」以細火慢烤鎖住魚肉油脂、煮物獻上源自江戶時代的傳統料理「柚香蔥鮪鍋」等七道菜式，以及限量「烤黑鮪魚鰭下」。

桃泉中餐廳將粵菜精髓與東港鮪魚巧妙結合，推出多道創新佳餚：「濃湯鮪魚泡飯」將煎香的魚骨與魚肉熬煮成乳白魚高湯，沖泡米飯，呈現純正粵式濃口風味；「鮪魚紅油抄手」選用赤身部位與蝦、花枝混合製成餡料，蒸熟後淋上低溫浸泡的自製紅油，帶來麻香與鮮甜交織的新風味。

咖啡廳與天空酒吧亦推出鮪魚主題輕食，在午後輕鬆氛圍中品嘗海味。SERENA全日餐廳獻上鮪魚干貝沙拉、鮪魚什錦散壽司、赤身生魚片、及多款鮪魚握壽司等鮪魚主題料理無限量供應外，更經典重現東港漁村的家鄉記憶，帶來最溫潤的海味「東港鮪魚海鮮飯湯」，以及創意「黑鮪魚造型雞蛋糕」含鹹香鮪魚與經典紅豆兩種口味，為整個東港鮪魚祭增添一抹趣味與童心。

高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，16日於SERENA全日餐廳舉行「東港鮪魚祭」開幕活動。照片／業者提供
高雄日航酒店響應屏東黑鮪魚觀光季，16日於SERENA全日餐廳舉行「東港鮪魚祭」開幕活動。照片／業者提供

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