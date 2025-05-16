iOPEN Mall 慶開站兩周年 開店店家突破11萬家

統一超（2912）7-ELEVEN自營購物商城iOPEN Mall歡慶開站兩周年，以「零開店費、零系統費、零交易手續費」的0元開店方案，降低創業進場門檻，開站至今服務店家已突破11萬家、上架商品數逾440萬件，年成長幅度均超越五成，穩健站穩成長曲線。

統一超表示，iOPEN Mall更深化與全台逾7,000家7-ELEVEN門市合作，打造離家最近的電商服務平台，為斜槓創業族群、中小企業與微型店家開創嶄新「人生轉職場域」，即日起至5月20日止，iOPEN Mall歡慶兩周年更推出多項回饋活動。

iOPEN Mall 鎖定超商主力消費族群，串聯門市導購、話題行銷與創業友善機制，提供門市寄取件服務、OPEN! PRIMA訂閱制會員專屬回饋等，建立平台獨有生態系。iOPEN Mall觀察發現，目前賣家主力來自「斜槓創業族群」，多元輪廓包含退休樂齡族、青年電商、全職媽媽等，近年更有許多副業型店家因銷售穩定成長而轉型為專職電商經營者。2025年iOPEN Mall持續主打0元開店方案，並搭配超取贈咖啡、註冊會員抽咖啡、抽黃金甚至抽Switch大禮包等波段性優惠活動，有效吸引新用戶註冊，帶動店家流量與訂單轉換。

開站兩年間，iOPEN Mall 已催生多位百萬與千萬級創業賣家，千萬級店家「Smith球衣世界」搭上運動賽事熱潮，在球迷經濟帶動下，以大谷翔平、陳傑憲等知名球星商品成功轉化訂單，成為運動IP商品代表賣家品牌。戶外休閒品牌「露營的人」則主打高CP值裝備，搭配平台限時優惠活動，熱銷「環扣摺疊傘」、「不鏽鋼冰霸杯」單月訂單突破2,000件，也驗證iOPEN Mall「超取運費業界最低價」的吸引力，幫助賣家精省營運成本。

迎接電商年中最大檔618購物節，iOPEN Mall提前揭露三大關鍵字熱搜趨勢為「IP肖像」、「情緒經濟」與「社群開箱」，吉伊卡哇、Switch、樂高、盲盒持續霸榜，帶動IP授權商品在iOPEN Mall佔比年增兩成；創造情緒價值、帶動療癒商品銷售，近期韓劇《苦盡柑來遇見你》原聲帶、知名韓團偶像週邊躍升平台新星；社群平台Threads的開箱文也成為搜尋前導關鍵，進一步推升娛樂收藏、流行時尚與3C資訊成為iOPEN Mall三大主力類別。

結合7-ELEVEN全台門市通路優勢，iOPEN Mall 自去年啟動「門市推薦碼」專案，主打商品透過讓利機制搭配單店推廣，鼓勵店長分享商品連結導購，門市團購熱銷品項包括王品集團餐券、坤伯傳家水餃與羊毛發熱衣，串聯門市的創新商模成功讓訂單數年增逾三倍，商品交易總額（GMV）更大幅成長超過六倍。

歡慶開站兩周年，即日起至5月20日止，iOPEN Mall 推出多項回饋活動，包括「指定店家消費519元贈50點 OPENPOINT點數」、「天天簽到、輸入通關密語抽5,888點OPENPOINT」；5月19日iOPEN Mall生日當天再加碼祭出前1,000名新會員送1杯中杯拿鐵或大杯美式，以及當日限定的「iOPEN Mall 生日派對」轉盤遊戲，最大獎為88杯CITY CAFE 中杯拿鐵，另有5,000份免運券等獎項。OPEN! PRIMA訂閱制會員更可免費兌換iOPEN Mall超取免運券，邀請更多消費者一起加入iOPEN Mall。