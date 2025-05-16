千萬預算買20坪以上雙北捷運宅 往這3站找！

預算一千萬，想買雙北捷運宅該往哪找?永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近一年雙北市總價千萬內中古屋熱門交易捷運站，以淡水站千萬內住宅交易量最多。

在住宅空間部分，淡水站、丹鳳站和紅樹林站在千萬元預算內能買到20坪以上，坪數最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水站鄰近淡水舊市區，開發較早，有不少屋齡偏大的住宅產品，因此房價相對親民，近一年千萬內住宅交易量212件，為雙北之冠，是最有機會在捷運周遭找到價格實惠住宅的站點。

她表示，觀察雙北千萬內熱門交易捷運站前十名，中和新蘆線包辦7個，包括三重國小站、中山國小站、台北橋站、丹鳳站、南勢角站、菜寮站與景安站，顯示該線能買到千萬元以內住宅機會較多，對首購與小資族具高度吸引力。

陳金萍分析，中和新蘆線捷運線橫跨三重、新莊、中和、永和、蘆洲等地，涵蓋新北市多個早期開發區，區域房價基期較低，且多為屋齡較高的中古屋產品，因此較容易出現千萬以下的住宅產品。

其中，中山國小站是北市中唯一進榜的站點。陳金萍指出，中山國小站交通網絡發達，商業與生活機能優異且多元，吸引大量年輕族群與首購族進場，帶動小宅交易。

雖然該站單價高達7字頭，但由於坪數普遍較小，因此仍有不少總價千萬元以內的交易出現，成為台北市少數兼具機能與價格優勢的熱區之一。

若重視住宅的空間，淡水站、丹鳳站和紅樹林站則是不容錯過的購屋熱區。陳金萍表示，淡水站房價便宜，加上多為早期開發的公寓、大樓交易，屋齡偏大，也使千萬元內平均仍可購得逾24坪的住宅產品，對預算有限但重視空間的購屋族具高度吸引力。

丹鳳站則位於新莊與泰山交界，生活機能完整且交通便利。由於有不少屋齡略高但坪數實在的公寓產品，加上位於捷運末段站，房價相對親民，因此有不少總價千萬元有找的20坪以上住宅產品。