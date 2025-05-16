71%上班族認為以貌取人職場文化嚴重 女性擔憂更勝男性

不少待業者或轉職者苦等面試或錄取機會，最後總是期望落空，恐怕起因於職場「外貌」的不平等待遇。

根據yes123求職網調查顯示，回顧職涯、在應徵工作時，有24.6%的上班族透露，曾經因為「長相」遭遇過求職歧視。更糟糕的是，這當中又分成：有55.8%遇到「應徵單位暗示長相不適任該職務(位)」；有44.2%遇到「應徵單位明示長相不適任該職務(位)」。

即使在上班或執行公務時，還有33.6%指出，曾經因為「長相」遭遇過言語歧視；同時在可複選狀況下，主要窘境依序為：「被直接嘲笑、嫌棄」(65.2%)、「被取綽號、暱稱」(61.8%)，以及「被批評、比較」(50.4%)、「被諷刺、挖苦」(44.5%)。

同時在可複選狀況下，上述因為「長相」遭遇的言語歧視，主要來自於：「同事」(77.9%)、「老闆」(50.6%)、「主管」(43.3%)、「同業」(26.8%)，以及其次為「合作廠商」(21.4%)、「顧客」(16.5%)、「客戶」(12.4%)。

從yes123求職網調查發現，若以「勞方角度」來看，回顧職涯，針對「職場升遷」與「長相」的關聯性：有高達66.2%的勞工坦言，「覺得兩者有關聯性」；但也有33.8%的勞工表示，「覺得兩者沒有關聯性」。難怪觀察台灣職場文化，覺得「以貌取人」的狀況「算嚴重」的，比例竟高達71.1%；覺得「不算嚴重」的，則佔28.9%。

假如是「男性勞工」，不論在求職或任職時，目前最擔心碰到的「職場歧視」，在可複選狀況下，前五名依序為：「年齡」(46.8%)、「容貌、五官」(43.1%)、「階級」(40.1%)，以及「黨派」(36.8%)、「思想」(32.8%)。

至於六到十名的歧視，又分別是：「語言」(30.7%)、「性別」(25.2%)、「性傾向」(20.2%)，以及「宗教」(18.2%)、「身心障礙」(17.2%)。

如果是「女性勞工」，不論在求職或任職時，目前最擔心碰到的「職場歧視」，在可複選狀況下，前五名依序是：「年齡」(61%)、「容貌、五官」(55.2%)、「性別」(43.3%)，以及「婚姻」(41.1%)、「語言」(34%)。

針對六到十名的歧視，又分別為：「思想」(28.8%)、「黨派」(23%)、「階級」(18.8%)，以及「身心障礙」(15.6%)、「種族」(14.3%)。

觀察前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌推論，外表歧視雖然可能不如年齡歧視嚴重，但不可否認「長相」，確實成為錄取與升遷與否的「職場潛規則」之一，甚至可能在應徵工作的第一關，招募部門就透過履歷照片，初步篩選求職者，特別是投遞與服務業外場或門市人員，以及業務型工作有關的職缺。

同時從勞工擔心的的歧視排行榜分析，光在「容貌、五官」這一項，女性勞工擔憂程度，又略高於男性勞工。

上述「職場長相歧視與資方盲聘意願調查」，是於2025年4月30日到5月13日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的會員，會員有效問卷共1,224份，其中男性603份，女性621份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共1,015份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。