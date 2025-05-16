輝達總部五大潛在地段房價曝 北士科周邊房價最親民

全球掀起AI浪潮，區域房市亦受到AI題材帶動蓬勃，近期輝達（NVIDIA）海外總部在台灣的選址成熱門議題，永慶房產集團根據目前市場上傳出的數個台北選址地點，整理其房價市況，其中，台北花博近年周遭住宅單價突破80萬元，與松山機場旁土地並列最高。另一方面，北士科周遭房價相對較低，成為最實惠的住宅選項。

2024年台北市花博園區平均房價達80.9萬元，近五年房價漲幅為22.4%，在目前台北市五個獲得熱烈討論的選址中，與松山機場旁土地並列最高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北花博園區有相當的腹地，周遭也有捷運行經，交通便利；距離北士科亦不遠，有望串聯起北士科科技廊帶的發展。惟台北花博園區鄰近圓山遺址，若挖掘到古蹟，在開發上恐需要更多相當時間和金錢成本。

至於松山機場旁的軍方土地，不僅鄰近機場和捷運，且南邊即是知名的民生社區，生活機能良好，對於未來遷入的高資產族群而言，也是相當宜居的區域。

2024年周遭平均單價80.9萬元，近五年漲幅21.4%，亦是榜上價格最高的地段之一。不過該區域腹地相對狹小，且年底才能交地，是否符合輝達需求，仍有待輝達評估。

另兩個獲得廣泛討論的地址，台電CR-1土地和南港調車場皆位於南港區，2024年周遭平均單價分別為79.7萬元和78.8萬元，近五年漲幅為35.3%和22.4%。

陳金萍表示，南港區過去是北市重要的工業重鎮，有著「黑鄉」的稱呼，但隨著台北市「東區門戶計畫」和產業轉型的推動，南港區逐漸翻轉過往「黑鄉」印象。

近年南港軟體園區與經貿園區開發日漸成熟，以及CITYLINK、南港LaLaport等高級商場進駐，南港區生活機能日趨完善。此外，區域交通便利多元，兩塊土地附近便有捷運站點，距離松山車站和南港高鐵站亦不遠。未來輝達海外總部若設置於南港，有望加速南港區的整體發展。

北士科亦獲得許多討論。陳金萍指出，北士科作為台北市最後一塊完整的大型重劃基地，被設定為台北科技廊帶的重要地段，自然獲得許多關注。

北士科雖屬重劃區，但是距離石牌、天母等商圈不遠，生活機能完善，區域內亦有捷運經過，交通便利，且擁有關渡平原和觀音山景，是相當宜居的區域，再加上北士科位於台北市相對邊陲的地方，房價相對親民，2024平均房價僅52.2萬元，是台北市五大潛在選址地區中價格最實惠者。

陳金萍指出，身為全球生產頂尖AI晶片企業的輝達若是落腳台灣，高階人才的湧入可能帶動區域房市的需求熱絡，房價有望水漲船高。不過，自輝達海外總部選址到正式完工進駐，仍需要一段相對長的時間，過程中亦可能有諸多變數。