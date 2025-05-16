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入住4億豪宅就靠這次了！ 「台北星鑽」最低月租3.6萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國產署對外招標台北之星都乏人問津，如後續無人投標，將改為全面出租。翻攝自北市住都中心臉書
國產署對外招標台北之星都乏人問津，如後續無人投標，將改為全面出租。翻攝自北市住都中心臉書

曾因高達4億元底價登上新聞版面的「台北星鑽」，雖被視為台北豪宅指標建案，但在國產署先前兩度標售皆乏人問津、無人投標，顯示豪宅市場熱度降至冰點。為活化國有資產並順勢因應市場變化，台北市住都中心近日換個方式出手，釋出其中3戶辦理標租，最低月租僅3.6萬元起，希望以親民價格吸引民眾承租，提升使用效益。

北市住都中心表示，此次標租的三戶單位皆含坡平車位，分別位於忠孝東路三段282號6樓與9樓，步行至捷運忠孝復興站僅需1分鐘，周邊百貨、商圈林立，交通與生活機能俱佳。三戶分別為套房與一房型，建物面積約18至24坪，月租金介於3.6萬至5.3萬元之間，管理費按每坪220元計算，車位清潔費每月1,500元。

此次標租不限財力門檻，只要是具完全行為能力的中華民國國民或依法設立的本國法人皆可投標。租期為一次三年，可續租，最長可至2032年5月11日。看屋與領標即日起開放，收件截止為5月22日下午4點，並於5月23日開標。

據了解，「台北星鑽」共計18戶，原由國產署以每戶3.9億至4億元底價辦理標售，為目前市場上最昂貴的國有非公用都更宅之一。不過今年兩度標售皆以流標收場，分析認為與央行信用管制政策下豪宅貸款成數限縮、總價負擔過重有關。

目前國產署雖仍將台北星鑽列入標售名單，但預期在價格調整的冷卻期內，如後續仍無人投標，勢將全面改為出租。此次住都中心搶先辦理3戶標租，被視為是整體活化策略的試水溫，若市場反應良好，未來不排除擴大適用至其他高價公產。

國產署對外招標台北之星都乏人問津，如後續無人投標，將改為全面出租。翻攝自國產署網站
國產署對外招標台北之星都乏人問津，如後續無人投標，將改為全面出租。翻攝自國產署網站

國產署 豪宅 都更

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