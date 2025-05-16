桃捷綠線明年部分通車 信義房屋：藝文特區吸自住客目光

隨著桃園捷運綠線預計於2026年部分通車，行經的藝文特區房市再度成為市場焦點，吸引不少具自住需求的買家目光。信義房屋專家分析指出，藝文特區不僅擁有成熟的生活機能與完善的教育資源，隨著捷運綠線的到位，交通便利性將大幅提升，加上相較雙北更具競爭力的房價，成為北漂首購族及雙北外溢人口移居的熱門選項。

桃園藝文特區位處城市核心，發展多年已累積完善的生活機能。區域內不僅有三大交流道及轉運站，更匯集了完整的醫療機構與大型商場，提供便捷的生活機能。信義房屋桃園中正店主任蔡瀚陞指出，未來捷運綠線通車後，預計將大幅縮短通勤時間，強化與台北等重要區域的連結。此外，近年桃園市立圖書館新總館的啟用、影城的進駐以及興建中的京站商場，更活絡了區域商業氛圍，進一步提升居住吸引力。

藝文特區周邊學區林立，擁有多所優質國中小，這對於有學齡子女的家庭而言是一大誘因。同時，中正路沿線為桃園市主要的商辦聚落，金融與辦公機構集中，穩定的就業人口也帶動了區域的消費與住宅需求。蔡瀚陞表示，捷運綠線的通車不僅能提升對外交通的便利性，也能有效紓解目前因人口移入及工程進行造成的尖峰時段交通壅塞問題，成為區域房市成長的關鍵動能。

相較於雙北，藝文特區的房價更具競爭力，且產品選擇多元，其中又以2-3房最受青睞。目前屋齡20-30年的中古屋單價約在每坪43至45萬元，新建案則已站上每坪60萬元以上。蔡瀚陞分析，藝文特區能同時滿足生活機能與交通便利的需求，吸引了來自雙北與竹北的購屋族，具備「進可攻、退可守」的發展潛力。

觀察近期市場，自住剛需客群仍是藝文特區的購屋主力。蔡瀚陞指出，自去年底進入「第七波」房市階段後，雖初期市場情緒略有波動，但至今年3月起，買方已逐步回籠，看屋與成交量均呈現回溫趨勢，顯示該區域穩定的自住需求。

值得注意的是，受到關稅政策等外部因素影響，市場籠罩著不確定性，買方對後市趨勢多持觀望態度，而部分賣方則開始考慮資金移轉的時機與策略。蔡瀚陞認為，雖然目前房市尚未明顯受到關稅議題波及，但變數正在累積，不少屋主有意在衝擊擴大前調整價格與條件。在此氛圍下，對於以自住為主的買方而言，現在反而是相對有利的時機，可積極出價與屋主進行洽談。

展望未來，隨著捷運綠線的正式通車，藝文特區的交通機能將更加完善，區域價值可望進一步提升，持續吸引更多自住客群進駐，成為桃園房市中備受矚目的區域。