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電腦展效應 餐飲、零售通路業 同步沾光

經濟日報／ 記者黃淑惠侯思蘋／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將開展，統計歷年全球各地來台商務人士逾8萬人，為台灣帶來龐大人流與金流，不僅飯店業受惠，餐飲與相關零售通路跟著沾光。

餐飲業漢來美食（1268）直接受惠，位於台北漢來飯店的「島語」自助餐廳、中餐體系頂級粵菜「東方樓」業績開紅盤；其餘如王品、瓦城及乾杯等，有望跟著商務客增加，帶動相關需求。

通路業者方面，預計為鄰近南港展覽館的南港LaLaport、南港CITYLINK與南港環球購物中心等大型商場帶來龐大人流與金流，為南港商圈挹注新活水。

至於信義商圈百貨與零售通路，也有望雨露均霑。信義區作為全世界百貨密集度最高區域，周圍包含微風、新光三越與遠百等超過15間百貨商場，加上電影院、轉運站、雙捷運線與空橋相互串接，可滿足購物、觀影等需求，提升外來旅客一條龍消費體驗，預計帶來大量觀光人潮。

南港LaLaport位處南港經貿園區，可吸引參展人流順道參觀、逛街，餐飲特別規劃兩處不同類型美食街、提升餐飲比例，主打便利、多樣化美食，解決參展人士用餐難題，提高餐飲業績。

南港LaLaport表示，看好南港展覽館全年舉辦規模大小不等的國內外展覽活動，每每湧入數萬參展廠商與參與活動相關人士，此次台北國際電腦展作為國際級大展，可望吸引可觀來客數，帶動商場消費。

漢來美食 電腦展 餐飲業

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