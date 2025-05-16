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物流業者：恐爆缺櫃危機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美中關稅戰休兵後，全球貨物大搶運的問題持續發酵，據物流業者指出，現在最大的問題不是船不夠，因為運力不足還可調遣船舶，而下一波恐怕出現貨櫃不足的情況，恐引爆缺櫃危機。

業者說，因為第一批搶運潮航抵美國後，船舶為了搶時效回來運第二批，沒時間把空櫃載回，亞洲恐出現貨櫃荒，而國內的榮運、中櫃等相關業者，將扮演極為重要的中繼角色。

物流業者說，近期發貨前往美國的船舶預期將在一個月後抵達，在第一批補貨潮的大批船舶運抵美東西兩岸時，預期6月美國港口可能重演塞港危機。因此，船舶靠港卸貨後須儘速回航，除了要搶快回亞洲運貨外，也免得造成更嚴重的延誤。

業內人士指出，由於貨櫃船空船返航，亞洲方面要出貨就要趕快搶櫃，如今變成有櫃者為王，如中櫃、榮運等其業務原本就是購買、租賃、管理、維修貨櫃等，在此刻搶運潮發酵之際，其重要性不言可喻。

值得注意的是，業內人士指出，美中關稅戰談判出現全新變化，5月13日傳出長榮等在內多家海運業者，立即向美國知名麻薩諸塞港務局，提出90天期間要增加進入港口的申請。

塞港 美國 關稅

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