建構完善健保給付社區精神醫療網 維新醫療集團獲利佳

工商業化的進展、緊張壓力跟複雜的環境造成許多精神病患，維新醫療集團為了讓精神病人回歸社會的目標，防止近幾年來精神病人社區傷人事件的發生，建構完善健保給付的社區精神醫療網，在董事長兼院長許景琦博士的領導之下，創下了2024年精神醫療院所最高獲利的佳績。

根據衛福部的資料顯示，精神病人的治療需要急性期的藥物治療，也需要持續期與穩定期的心理社會復健，是個長期的過程。

這十多年來，台灣地區增設上百家康復之家、社區復健中心，也開辦許多職業重建訓練、就業輔導、支持性與庇護性就業，期望精神病人在離開醫院回到社區後能有持續的追蹤關懷、就業輔導、居家服務。

但是即使社區復健資源及人力的量能增加，許多精神病人仍停滯在社區精神復健機構。

身為約翰霍普金斯大學醫學博士的許景琦院長表示，醫生本是濟世救人普渡眾生的職業，原本就應該有慈悲救人的心情。維新醫療集團不以賺錢為目的，維新醫院堅持以健保給付，嘉惠有需要的精神患者。

尤其當家中有精神病患時，通常會陷入經濟上沉重的負擔，更該動員整個國家的力量，結合家庭社會的介入，讓社會更加祥和，更加幸福平安。

另外，受到全台大罷免的政治紛擾影響，以及氣候不穩定等因素干擾，讓精神科患者更加焦躁不安，許景琦發現，近期精神科患者明顯增加二成。由於社會不確定因素會造成患者更大的精神壓力，許景琦建議，一旦出現睡不好，吃不下等症狀，應儘快找專業醫師就診治療。

維新醫療集團能夠創造全台最好的醫療給付收入，許景琦表示，除了對整個維新醫療集團的股東跟支持民眾表示感謝，未來也將以更大的投入跟力量，替維新醫院創造更大的佳績，照顧更多需要關心跟治療的精神病患。